Fundasur hace historia: bicampeona del Festival Internacional de Bandas Marciales en Colombia

La Fundación Banda Escuela Sur del Lago (Fundasur), representante del estado Zulia, ha vuelto a enaltecer el nombre de Venezuela en el escenario internacional. La agrupación se coronó por segunda vez consecutiva como campeona del Festival Internacional de Bandas Marciales “Ciudad de la Luna“, que se llevó a cabo del 6 al 8 de junio en el Coliseo de la Luna, en Chía, Colombia.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Fundasur – Medios Nacionales/ Fotos: Fundasur

Con una delegación de más de 140 jóvenes músicos, la organización venezolana no solo retuvo el título máximo del evento, sino que arrasó en las categorías técnicas y artísticas, llevándose los galardones a Mejor Ensamble Musical, Mejor Coreografía y Mejor Banda Internacional.

Un festival que creció desde las aulas

La cuarta edición de este encuentro reunió a más de 2.500 artistas pertenecientes a 40 bandas de ocho países: Colombia, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Ecuador y Costa Rica. El evento, que atrajo a cerca de 15.000 espectadores, tiene un origen profundamente humano y educativo.

El festival nació en 2021 como un proyecto de aula en el Liceo Lunita de Chía, ideado por su rectora, Elizabet Barrera Sierra, como una estrategia para motivar a los estudiantes tras el aislamiento forzado por la pandemia de COVID-19. Lo que empezó como una banda escolar se transformó en un movimiento cultural que hoy conecta a países de toda la región.

“Buscamos un proyecto que lograra cautivar a los chicos y que los motivara después de venir de un aislamiento forzado”, recordó Barrera en una entrevista reciente, destacando que el festival pasó de reunir 14 bandas en 2023 a 50 en su edición más reciente.

El valor humano que conquista jurados

Más allá de la técnica impecable, los organizadores destacaron un componente especial en la presentación de Fundasur. Elizabet Barrera, directora del festival, señaló que la agrupación zuliana no solo mostró un espectáculo de alto nivel, sino que transmitió un mensaje de hermandad.

“Los decretamos ganadores porque trajeron algo bellísimo a nuestro municipio. Nos enseñaron el valor humano, no solamente la fiesta en cuestión de música y arte, sino la parte humana; unimos lazos”, expresó Barrera al medio El Heraldo, refiriéndose al impacto que la delegación venezolana tuvo en la comunidad de Chía.

Un bicampeonato que trasciende fronteras

Este triunfo consecutivo consolida a Fundasur como una de las agrupaciones más sólidas del movimiento bandístico latinoamericano. Su disciplina y calidad artística han abierto puertas internacionales: a principios de 2026, tras ganar la edición anterior del festival, la banda fue invitada especial al Festival de Bandas del Carnaval de Barranquilla, uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, donde también se destacaron ganando el concurso de coreografía.

En esa oportunidad, los jóvenes zulianos recorrieron más de 30 horas por tierra para llegar a la capital del Atlántico, demostrando que el esfuerzo colectivo y la pasión por el arte no entienden de fronteras.

La agenda cultural y el orgullo nacional

Para el cierre del domingo 8 de junio, la cuarta edición del festival “Ciudad de la Luna” se consolidó como un punto de encuentro para la paz y la cultura, contando con el respaldo del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca (IDECUT).

La gesta de Fundasur ha sido celebrada por las autoridades venezolanas. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura destacó que este logro ratifica el alto nivel del movimiento bandístico venezolano, que ya había triunfado en la edición del festival de 2025″, subrayando que Venezuela sigue siendo una cuna de talentos artísticos capaces de brillar en cualquier escenario del mundo.

Con el título de bicampeones y una ovación del público colombiano en su haber, los jóvenes de la cuenca del Lago de Maracaibo regresan a casa no solo con medallas, sino con la certeza de que la música marcial venezolana está viviendo un momento dorado en el exterior.