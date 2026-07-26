Grupo Tradiciones de Venezuela llevó la riqueza de la identidad nacional al campamento “José Ávalos”‎

La agrupación Tradiciones de Venezuela mostró la diversidad de la música y danza nacional en el campamento transitorio “José Ávalos”, en la parroquia El Valle de Caracas, como parte de las actividades de la Ruta de la Esperanza.

‎Texto y Fotos: Prensa IAEM

Niños, niñas, jóvenes y adultos exploraron con miembros del grupo artístico géneros musicales como el merengue caraqueño, el pasodoble y el joropo llanero, además de manifestaciones culturales como los Enanos de la Calenda, el Mono de Caicara, los Tambores de San Millán y el Calipso del Callao.

Juntas, estas expresiones propiciaron un momento de recreación para las personas que se encuentran en el recinto, gracias a la jornada promovida por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM) junto al equipo de Misión Cultura.

‎En el campamento transitorio “José Ávalos” se resguardan unas 300 personas, quienes reciben atención y acompañamiento integral a través de un equipo técnico y logístico.

Esta confluencia de fuerzas garantiza la atención plena de las personas que están en este lugar luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio.