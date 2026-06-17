Estrenan la cantata “Jugando a la sombra de una plaza vieja” en homenaje al natalicio de Modesta Bor

El Festival Nacional de Coros celebró este lunes 15 de junio el centenario del natalicio de la compositora y arreglista coral Modesta Bor con el estreno de la cantata “Jugando a la sombra de una plaza vieja”, en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño.

Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross y Gustavo Quintana

El emotivo acto contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien estuvo acompañado por el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto; el presidente de la Compañía Nacional de Música, Alí Alejandro Primera, y figuras del ámbito cultural venezolano.

Durante el homenaje, Cazal destacó la capacidad de la maestra Bor para plasmar la identidad del país en sus partituras: “Modesta era el bullicio y la irreverencia, pero también era la disciplina. Era la música de protesta, pero también la música clásica académica. Ella convirtió los sonidos de los pájaros, de los ríos, de nuestras plazas en música, en la sonoridad que nos representa y que se mantiene viva para siempre”.

Por su parte, el viceministro Ignacio Barreto subrayó los aportes de la creadora para la formación musical de niños y niñas. Resaltó que, precisamente, la pieza “Jugando a la sombra de una plaza vieja” está escrita para un coro infantil.

“Ella tomó un poema de Antonio Machado y convirtió esa plaza vieja del Mediterráneo español en una plaza de Juan Griego, porque es una música que nos trae al territorio venezolano”, comentó.

Para preservar y difundir este legado, en la actividad se bautizó el libro de esta obra, una coedición de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) y la Fundación Modesta Bor. Al respecto, Barreto informó que la obra podrá descargarse en formato digital a través de la página web de la institución educativa (www.unearte.edu.ve) y que, adicionalmente, la Biblioteca Nacional cuenta con el catálogo digital de la obra de Bor.

Canto y sinfonía para una maestra

La interpretación de la pieza inédita estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, bajo la dirección de Rubén Capriles, en un trabajo conjunto con los Niños Cantores de Villa de Cura y la soprano rusovenezolana Anna Rotinova. Asimismo, la orquesta en solitario deleitó al público con la ejecución del poema sinfónico “Genocidio”, también de la autoría de la maestra Bor.

Además, la gala contó con la presentación del Coro Vicente Emilio Sojo, cuerpo artístico de la Compañía Nacional de Música dirigido por Ángel Rengifo Mendoza, que ejecutó un amplio repertorio conformado por los temas “Noches larenses”, “Tal vez mañana me vaya”, “Luna de Maracaibo”, “Isla de Margarita”, “Nana”, “Arcoiris” y “Aquí te amo”, todos con arreglos de la homenajeada.

El cierre del concierto estuvo a cargo de los Niños Cantores de Villa de Cura, quienes interpretaron el tema “Canta aleluya”, bajo la batuta de Félix González.

El Festival Nacional de Coros continuará su agenda artística y formativa hasta el próximo viernes 19 de junio. Las actividades se desplegarán en Caracas y en los estados Falcón, Portuguesa, Lara, Mérida, Nueva Esparta y Sucre.

Para conocer el cronograma detallado de los eventos, el público puede consultar las cuentas oficiales en Instagram: @mincultura_ve, @companiademusica_ve y @unearte_ve.