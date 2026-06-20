Más de 400 voces honraron a Modesta Bor en la clausura del Festival Nacional de Coros

La herencia musical de la maestra Modesta Bor resonó durante la clausura del Festival Nacional de Coros, celebrada este 19 de junio. La gala de cierre congregó a más de 400 coristas en la Sala Anna Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), con el propósito de honrar a la insigne maestra en el centenario de su nacimiento.

A propósito del cierre del festival, que comenzó el 11 de junio, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, destacó el despliegue artístico y el compromiso organizativo del festival, que hizo posible que el país “vibrara en una sola frecuencia”, con la fusión entre las expresiones populares y la vanguardia académica.

“Por el regreso al mar del pescador de anclas, por la criollísima negra Atilia y por la eternidad de nuestra identidad sonora, hemos presenciado el renacer del canto coral gracias al legado de la maestra Modesta Bor”, resaltó el titular de la cartera cultural al evocar algunas de las composiciones de la artista.

Cazal resaltó el estreno mundial de la cantata “Jugando a la sombra de una plaza vieja”, pieza ejecutada en conjunto por la Orquesta Filarmónica Nacional, los Niños Cantores de Villa de Cura y la soprano rusovenezolana Anna Rotinova el pasado 15 de junio. “Es una proeza artística que marcará un antes y un después en nuestra historia musical”, señaló.

Asimismo, describió la obra de Bor como “un faro de vanguardia: atrevida, disonante, comprometida y contrahegemónica”. Finalmente, subrayó que esta celebración institucional y popular se replicó en el territorio nacional, de oriente a occidente y de norte a sur. “Desde cada rincón de la patria seguiremos celebrando a esa gran maestra que es —y lo digo en presente y futuro— Modesta Bor”, concluyó.

Homenaje integral

En la gala de clausura, el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural y rector de Unearte, Ignacio Barreto, resaltó que las propuestas impulsadas por estudiantes y agrupaciones artísticas universitarias han transformado este tributo en un compromiso colectivo.

“Desde los espacios de formación y creación se han articulado diversas disciplinas artísticas para honrar a una creadora cuya obra continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos venezolanos”, señaló.

Barreto recordó que la agenda conmemorativa se extenderá durante los próximos meses con concursos, festivales y convocatorias diseñadas para estimular la creación coral y la composición en todo el país.

El festival, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Unearte y la Fundación Compañía Nacional de Música (FCNM), tuvo como objetivo exaltar la vigencia artística y pedagógica de la maestra Modesta Bor a través del canto colectivo y la interpretación de su obra.

Diez agrupaciones, treinta obras y una misma voz

El concierto de clausura reunió sobre el escenario a diez emblemáticas agrupaciones: el Orfeón Universitario Unearte, el Coro Infantil del Núcleo Caricuao (parte de “El Sistema”), el Cuarteto In Terni, la Coral de la Defensoría Pública, las Voces Claras Lino Gallardo, Novum Symfono Ensamble, la Cantoría Juvenil Alberto Grau, el Coro Polifónico Rafael Suárez, el Orfeón Libertador y el Coro Regional Juan Bautista Plaza.

Juntas dieron vida a un repertorio de 30 obras con piezas como “Árbol Canción”, “Coplas de Cuna”, “Aquí te amo”, “Playas de San Luis”, “Barco de la medianoche”, “Velero Mundo”, “La Brisa”, “Ribereñas” y “Canto a la Vida”, algunas de ellas de la autoría o con arreglos de la homenajeada.

Más allá de las partituras y las salas de concierto, Modesta Bor permanece arraigada en el alma musical de Venezuela. A un siglo de su nacimiento, su espíritu sigue vibrando en cada voz que se eleva, en cada joven creador que se inspira en su ejemplo y en cada encuentro que celebra la riqueza de nuestra identidad cultural.