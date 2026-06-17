Muestra expositiva en la Unearte ofrece recorrido por la vida y obra de Modesta Bor

En el marco del centenario del natalicio de la insigne compositora venezolana Modesta Bor, se inauguró en el lobby de la sala Anna Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) la muestra expositiva “Modesta Bor, centenario: Cantos de Paz”, actividad inscrita en el Festival Nacional de Coros.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Nathael Ramírez)

La exhibición, organizada bajo la curaduría del Museo Universitario Jacobo Borges y con el invaluable apoyo de familiares y amigos de la maestra, busca acercar al público a la vida y obra de una de las figuras más trascendentales de la música académica venezolana.

El acto inaugural inició con la presentación de la Coral de Unearte que interpretó piezas emblemáticas como “Periquito”, “Mañana ajena” y “Luna de Maracaibo”. Seguidamente, el público disfrutó de un enriquecedor conversatorio con Nelson Hurtado, Ana María Raga y Orlando Sandoval, quienes compartieron anécdotas sobre la maestra.

El viceministro de Identidad y Diversidad Cultural y rector de Unearte, Ignacio Barreto, estuvo acompañado de personalidades del ámbito cultural. Durante su intervención, subrayó la importancia de esta muestra no solo como un acto conmemorativo, sino como una invitación a la investigación profunda.

“Aspiramos a que estas iniciativas despierten la curiosidad por conocer a quienes construyeron el camino que hoy transitamos”, afirmó Barreto, quien además subrayó la vigencia de Bor como referente para los estudiantes de los Programas Nacionales de Formación (PNF) en el ámbito cultural.

Por su parte, Xiomara Leota, directora del Museo Universitario Jacobo Borges, detalló que la sala alberga 21 piezas utilitarias originales de la maestra, acompañadas de textiles, partituras, catálogos bibliográficos, condecoraciones y registros fotográficos de sus entrevistas de prensa. “Esta colección, compilada por la Fundación Modesta Bor, que tiene su sede en Mérida, es un testimonio de su vida y su rol como mujer revolucionaria, creadora y triunfadora”, señaló.

El título de la exposición, “Cantos de Paz”, rinde homenaje a una de las piezas más célebres de la compositora. El nombre cobra una relevancia especial en el contexto histórico actual, al subrayar el compromiso con la paz dentro y fuera de nuestras fronteras. La muestra retrata a Modesta Bor no solo como una artista de trascendencia universal, sino como un ejemplo de la mujer venezolana emprendedora y contestataria.

La exposición estará abierta al público general durante una semana, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, antes de continuar su itinerario hacia el estado Mérida. La Unearte invita a toda la comunidad a recorrer este espacio, internalizar el legado de la maestra y celebrar el centenario de una figura cuya obra sigue resonando en las nuevas generaciones.

La agenda del Festival Nacional de Coros, impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Compañía Nacional de Música (FCNM) y Unearte, se extenderá hasta el próximo 19 de junio.