El legado de Modesta Bor resuena a 100 años de su nacimiento en Alba Ciudad 96.3 FM

En el marco del centenario del nacimiento de la maestra Modesta Bor (1926-1998), en el programa especial del Noticiero Cultura al Día, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, ofreció un completo panorama del Festival Nacional de Coros y las diversas actividades conmemorativas. Conducido por las periodistas Angie Vélez y Paola Pertuz, el espacio contó con la participación del rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), Ignacio Barreto, y el decano del Centro de Creación Artística (CECA) Modesta Bor, José Rafael Naranjo, quienes detallaron la programación académica y artística que se desarrolla en Caracas y varios estados del país.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) /Entrevista: Angie Vélez – Paola Pertuz / Fotos: Gustavo Quintana.

Puedes escuchar la entrevista aquí:

El festival, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Compañía Nacional de Música y la Unearte, comenzó el 11 de junio y se extiende hasta el 19 de junio. El evento reúne a más de 50 agrupaciones corales, desde coros infantiles hasta orfeones de larga trayectoria, en escenarios como el Teatro Nacional, el Complejo Cultural Teresa Carreño y la sede de la Unearte en Bellas Artes.

Homenaje y legado en el programa

Durante la entrevista, los invitados resaltaron que la celebración va más allá de la música, buscando reivindicar una figura fundamental para la cultura venezolana. El rector Ignacio Barreto explicó que Unearte decretó el año jubilar de la maestra en 2025 y que el centenario se ha convertido en el eje de una programación que incluye conciertos, conversatorios, clases magistrales y un concurso de composición estudiantil .

Barreto destacó la importancia del aspecto editorial para la difusión de su obra, mencionando la coedición de la partitura de la cantata Jugando a la sombra de una plaza vieja, obra inédita hasta este año. Asimismo, informó que el concurso de composición “Centenario de Modesta Bor” permanece abierto para estudiantes de música de todo el país, y las obras ganadoras se estrenarán en diciembre.

Por su parte, José Rafael Naranjo, decano del CECA Modesta Bor, ofreció una detallada agenda académica que incluye conversatorios con figuras cercanas a la compositora, como la maestra Beatriz Bilbao (discípula) y el maestro Federico Ruiz (compañero y amigo), además de clases magistrales sobre composición y dirección coral.

La obra inédita: un anhelo de 50 años

El punto cumbre de la celebración fue el estreno de la cantata Jugando a la sombra de una plaza vieja, ocurrido el lunes 15 de junio, precisamente el día del centenario de su nacimiento, en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. La obra, compuesta entre 1972 y 1973 y basada en un poema de Antonio Machado, fue interpretada por la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, los Niños Cantores de Villa de Cura y la soprano Anna Rotinova, bajo la dirección del maestro Rubén Capriles .

El rector Ignacio Barreto señaló que este estreno, tras 54 años de espera, es clave para el legado de Bor: “Tuvieron que pasar 54 años para que la obra fuera estrenada (…) para que la obra de Modesta pueda ser estudiada por nuestros estudiantes y docentes de cualquier parte del mundo”. La partitura ya está disponible para descarga gratuita en formato digital en el portal de Unearte.

Programación nacional

La celebración no se limita a Caracas. Naranjo y Barreto detallaron que el festival se extiende a los estados Lara, Falcón, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa y Sucre, con conciertos, simposios y jornadas corales. Las actividades formativas incluyen la inauguración de una exposición plástica en el museo Jacobo Borges y el concierto de clausura “100 años a viva voz” el 19 de junio, con la participación de 10 coros en la Sala Anna Julia Rojas.

Angie Vélez y Paola Pertuz, como conductoras del programa, recordaron la programación del Festival Nacional de Coros y la figura de Modesta Bor. Estos son algunos de los datos que compartieron durante la transmisión:

Sobre Modesta Bor:

Origen: Nació en Juan Griego, en la isla de Margarita, en 1926, y falleció en la ciudad de Mérida en 1998.

Formación y superación: A los 25 años, una grave enfermedad atacó sus manos, amenazando su carrera como pianista. Sin embargo, no se rindió, viajó a Moscú y estudió en el prestigioso Conservatorio Tchaikovsky, regresando como una gran maestra de la composición y la dirección coral.

Legado musical: Fusionó la rigurosidad académica con los ritmos y el folclore venezolano, creando un estilo único que va desde canciones infantiles hasta obras sinfónicas. Fue directora de coros emblemáticos, formadora de generaciones y defensora de la cultura popular.

Sobre el Festival Nacional de Coros:

Inauguración: El festival comenzó el pasado 11 de junio en el Teatro Nacional y se extendió al Complejo Cultural Teresa Carreño.

Primera jornada: El concierto inaugural contó con la participación de los Niños Cantores de Venezuela (dirigidos por Amílcar Martínez), la Coral Luis Pérez Padilla de Carayaca (dirigida por Loreley Pérez), la Coral del Consejo Nacional Electoral (dirigida por Jesús Ponce Barreto) y la Coral Juventudes Culturales de la Universidad Central de Venezuela.

Segunda jornada: El segundo día, en el Teatro Nacional, se presentaron el Coro de niños María Colón de Cabrera, la Coral Polifónica de la Asamblea Nacional, Nobum Sinfono Ensamble, el Orfeón Nueva Esparta, la Coral de la Facultad de Ciencias de la UCV y los Madrigalistas de Aragua.

Fin de semana en el Teresa Carreño: El sábado y domingo, el festival se trasladó a la sala José Félix Rivas del Teresa Carreño con la participación de corales como Canticún Merú, el Orfeón Libertador de Caracas, el Orfeón de la UCV y el coro polifónico Adélis Freites, entre otros.

Estreno especial: El lunes 15 de junio se realizó el estreno de la obra “Jugando a la sombra de una plaza vieja” en homenaje al natalicio de Modesta Bor [cita requerida: información mencionada en el programa].

Cobertura regional: El festival también se extiende a los estados Lara, Mérida, Nueva Esparta, Falcón y Portuguesa.

Además, en el programa se compartió la opinión de Alí Alejandro Primera, presidente de la Compañía Nacional de Música, quien destacó la calidad de los coros participantes y la importancia de reimpulsar el movimiento coral en el país, sugiriendo que el festival rote por diferentes estados en futuras ediciones.