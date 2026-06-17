Raúl López, director del Orfeón de la UCV: “Modesta Bor transversaliza todas las agrupaciones corales en Venezuela”

En el marco del Festival Nacional de Coros, que celebra el centenario del natalicio de la maestra Modesta Bor, en el Noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM con la periodista Angie Vélez, se conversó con Raúl López Moreno, director del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), sobre la participación de la agrupación en este histórico evento y el reencuentro con el legado de la compositora.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Luigino Bracci

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Un repertorio en honor a Modesta Bor

López Moreno destacó que la participación del orfeón en el festival, que se llevó a cabo el sábado 13 de junio en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, fue una oportunidad para “reencontrarnos con la vida y obra de Modesta Bor”. La agrupación preparó un programa “mayoritariamente con música de Modesta Bor, canciones y madrigales y música popular”. Esta presentación coincidió con la de otros coros emblemáticos del país como el Polifónico Adelis Freitez (Barquisimeto), Canticum Merú (Ciudad Guayana) y la Coral de los Trabajadores de la Universidad de Los Andes (ULA), formando una velada de alto nivel artístico.

El vínculo histórico con la Universidad Central de Venezuela

Más allá de la calidad musical, López subrayó la profunda conexión de Modesta Bor con la UCV, institución donde la maestra fue jefe de música del departamento de música de la Dirección de Cultura en la década de 1970. “Su figura está íntimamente relacionada con la historia del orfeón universitario”, afirmó el director, destacando por qué la conmemoración resulta tan significativa para su agrupación.

Extensión del festival y homenaje a la Tragedia de las Azores

La colaboración entre coros no se limitó al escenario del Teresa Carreño. El domingo, gracias a la gestión de la Compañía Nacional de Música, las agrupaciones participantes ofrecieron un concierto en la Escuela de Enfermería de la UCV. Este espacio sirvió para rendir un emotivo homenaje a la “Tragedia de las Azores”, ocurrida el 3 de septiembre de 1976, cuando el avión Hércules C-130 que trasladaba al Orfeón Universitario hacia Barcelona, España, cayó en la isla Terceira.

López Moreno reflexionó sobre el impacto de aquel suceso: “Gracias a la tragedia llegaron a ser un impulso inequívoco de lo que fue la explosión del movimiento coral en Venezuela en los años 70 y 80… donde se conformaron coros en empresas públicas, privadas, ministerios, universidades… fue realmente muy robusto el movimiento coral”.

Un éxito logístico y emotivo

El director del orfeón no dudó en calificar el Festival Nacional de Coros como “un éxito total y rotundo”, destacando el esfuerzo del Ministerio de la Cultura y la Compañía Nacional de Música por coordinar las salas, la logística y el repertorio a nivel nacional. Aplaudió especialmente el ambiente de hermandad y el reconocimiento a la labor “vocacional” de los coralistas, subrayando que el evento logró “dignificar” el trabajo de todos los participantes [cita requerida: información mencionada en la entrevista].

Como cierre de la entrevista, López Moreno adelantó la agenda del Orfeón Universitario, que incluye una participación especial en el Aula Magna el 5 de julio con Alfredo Naranjo y El Guajeo, así como los actos conmemorativos por los 50 años de la tragedia de las Azores en septiembre y un concierto extraordinario en octubre.