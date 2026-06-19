Diez agrupaciones cerrarán el Festival Nacional de Coros este viernes 🗓

En una magistral confluencia de destacadas agrupaciones polifónicas se despide este viernes 19 de junio el Festival Nacional de Coros. A lo largo de nueve días, rindió homenaje a la obra y legado de la compositora, arreglista, directora y maestra Modesta Bor en el centenario de su natalicio.

La gala coral comenzará a las 3:00 de la tarde en la Sala Anna Julia Rojas del Centro de Estudios de Creación Artística (CECA) Aquiles Nazoa, de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte).

Una decena de coros, ensambles, cantorías y polifónicos plenarán el escenario de esta sala, en un despliegue de piezas e interpretaciones especialmente concebidas para la ejecución coral. Por supuesto, es de esperarse la interpretación de temas compuestos por la propia homenajeada, Modesta Bor, como ha sido la constante en este festival.

El Sistema presente en esta despedida

El desde siempre influyente Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que en 1975 creara el maestro José Antonio Abreu, no podía faltar al gran cierre de este Festival Nacional de Coros.

En esta velada, participará el Coro Infantil del núcleo Caricuao, creado en 2014 y conducido por Jaime García, así como por el Coro Regional Juan Bautista Plaza, una gran asociación vocal que cuenta con más de 100 participantes, entre infantes y jóvenes.

Las voces claras lideran el escenario

Como un toque significativo en el cierre de este encuentro en memoria al centenario del natalicio de Modesta Bor, tres cuerpos vocales femeninos darán cuenta de su quehacer polifónico en la sala Anna Julia Rojas.

El primero es el Cuarteto In Terni , agrupación vocal femenina que data de 2024 y que se caracteriza por la dirección colectiva, con énfasis en la interpretación de temas netamente académicos.

, agrupación vocal femenina que data de 2024 y que se caracteriza por la dirección colectiva, con énfasis en la interpretación de temas netamente académicos. En segundo término se encuentran las Voces Claras Lino Gallardo , que componen estudiantes y exalumnas de la Escuela de Música Lino Gallardo desde 2008 y junto a su directora, Marielba Suárez, han tenido el honor de presentar estrenos mundiales de piezas pertenecientes a Gustav Ernesaks, Ester Mägi, Luis Moreno e Inocente Carreño, entre otros compositores.

, que componen estudiantes y exalumnas de la Escuela de Música Lino Gallardo desde 2008 y junto a su directora, Marielba Suárez, han tenido el honor de presentar estrenos mundiales de piezas pertenecientes a Gustav Ernesaks, Ester Mägi, Luis Moreno e Inocente Carreño, entre otros compositores. Asimismo, el público escuchará a la Cantoría Alberto Grau, nacida en 1976 como una cofradía de voces mixtas que dio un viraje definitivo hacia las voces claras en 1981. Con Gleidys Guerrero al frente y con la batuta, esta Cantoría ha conquistado sitiales de honor en festivales con lugar en Suiza e Italia.

Si bien las agrupaciones de voces iguales se hicieron mayoría en esta despedida, los caballeros no dejarán de regalar madrigales a la maestra Bor en su centenario con las voces de Novum Symfono Ensamble. Wilma Cedeño lleva las riendas de esta conformación de voces oscuras, que desde 2023 ya suma más de una treintena de misas-conciertos y participaciones en festivales regionales.

Voces mixtas recrearán cancionero latinoamericano

En el cierre del Festival Nacional de Coros participará el Polifónico Rafael Suárez, formado en 1974 y difusor de un repertorio que abarca temas de compositores venezolanos como Otilio Galíndez y la propia Modesta Bor, hasta autores universales como Bach y Mozart. Leonor y Gioconda Cabrera, hijas de su directora original, María Colón de Cabrera, dan continuidad a este proyecto.

Por su parte, el Orfeón de la Unearte, Núcleo Caracas, subirá al escenario a poner el acento en la interpretación del repertorio tradicional venezolano y de la patria grande nuestroamericana, en una tarea que sin descanso materializa desde 2014, con la conducción de Orlando Sandoval Martínez.

Una conjunción vocal que ha levantado buenos comentarios en cada presentación es la del Orfeón Libertador, dirigido por Jaime García, y que curiosamente surgiera en el seno de la cuarentena mundial vivida durante 2020. Es el brazo artístico de la Alcaldía de Caracas y se ha tomado muy en serio su papel como embajador musical de Venezuela.

Finalmente, la Coral de la Defensa Pública, que nutren trabajadores y funcionarios de esa institución pública bajo la dirección de Adalgisa Cabrera, hará gala de su repertorio, que componen temas costumbristas venezolanos como “Préstame tu máquina” y “Amalia Rosa”.

El Festival Nacional de Coros, que comenzó el 11 de junio, fue impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Compañía Nacional de Música (FCNM) y la Unearte.