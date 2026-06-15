Noticiero “Cultura al Día” dedica programa especial al centenario de Modesta Bor

El espacio ofrecerá un homenaje sonoro a la “arquitecta de los sonidos” y presentará la agenda completa del Festival Nacional de Coros, que reúne a más de 50 agrupaciones en todo el país.

Texto: Alba CIudad (Jorge Pinillos) / Alba Ciudad 96.3 Fm – Medios Nacionales/ Fotos: Redes Sociales

En el marco del centenario del nacimiento de la gran maestra Modesta Bor (1926-1998), el Noticiero Cultura al Día se viste de gala para ofrecer un programa especial dedicado a la memoria y el legado de una de las figuras más imprescindibles de la música venezolana.

La emisión, que se realizará el martes 16 de junio a las 11:00 a.m., no solo será un homenaje sonoro a la compositora margariteña, sino que también servirá como ventana informativa para difundir los pormenores del Festival Nacional de Coros, evento que desde el pasado 11 de junio y hasta el 19 de junio llena de armonías los principales escenarios del país .

Un tributo al alma coral de Venezuela

Modesta Bor, conocida como la “arquitecta de los sonidos” , nació en Juan Griego, estado Nueva Esparta, un 15 de junio de 1926. Pianista, compositora, directora coral y pedagoga, su obra fusiona la rigurosidad técnica aprendida en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú —bajo la tutela de Aram Khachaturian— con la esencia de la raíz popular venezolana . A pesar de que una grave enfermedad truncó su carrera como intérprete en 1951, Bor transformó su legado, dedicándose a la composición y la docencia, dejando joyas como el poema sinfónico “Genocidio” .

Su influencia es tal que el movimiento coral venezolano la reconoce como su pilar fundamental. “Modesta es la tierra fértil, el viento del Caribe margariteño que transformó la voz colectiva de Venezuela”, destacan los organizadores del festival, que reúne desde agrupaciones históricas hasta talentos emergentes .

La agenda imperdible de la semana

Durante el programa, conducido por la periodista Angie Vélez, los radio escuchas podrán conocer todos los detalles de la programación cultural de esta semana. Entre los eventos más destacados del Festival Nacional de Coros se encuentran:

– Hoy lunes 15 de junio (3:00 p.m.) – Estreno mundial en el TTC: En la fecha exacta del centenario de su natalicio, se estrenará la cantata “Jugando a la sombra de una plaza vieja” en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño. La obra, basada en un poema de Antonio Machado, será interpretada por la Orquesta Filarmónica Nacional, el Coro Vicente Emilio Sojo y los Niños Cantores de Villa de Cura .

– Martes 16 de junio (Actividad académica): En el marco de la programación formativa del festival, se llevará a cabo el conversatorio “Modesta Bor, alma libre escrita en pentagrama” a cargo de las maestras Beatriz Bilbao y Leonor Cabrera en la Unearte (CECA Aquiles Nazoa, Sala Aquiles Nazoa, 10:00 a.m.) .

– Jueves 18 y viernes 19 de junio: La Sala Anna Julia Rojas de Unearte (Bellas Artes) será sede de los conciertos “Raíces profundas… Un homenaje a Modesta” (jueves 3:00 p.m.) y el encuentro coral “Modesta Bor, un canto de todos… 100 años a viva voz” (viernes 3:00 p.m.), que promete ser un cierre majestuoso .

La transmisión del programa incluirá invitados especiales que compartirán sus visiones y vivencias sobre el legado de la maestra.

Sintoniza

– 📅 Fecha: Martes 16 de junio.

– ⏰ Hora: 11:00 a.m.

– 📍 Dónde Por el Noticiero “Cultura al Día”.

No te pierdas esta cita con la historia y la música. Deja que el canto coral y lo mejor de nuestra identidad cultural inunden tu hogar en esta semana de celebración.