Cinemateca Nacional transmitirá partidos del mundial de fútbol 2026 y ciclo de películas temáticas 🗓

La Cinemateca Nacional se une a la fiebre de la Copa Mundial de Fútbol 2026 con una programación doble y especial que tomará sus salas en Caracas a partir de esta semana. Se activará la transmisión en vivo de los partidos desde la Sala Museo de Bellas Artes (MBA) y, de forma simultánea, inaugurará una muestra cinematográfica temática en la Sala Margot Benacerraf ubicada en la sede de la Unearte.

Texto: Prensa Cinemateca Nacional

La agenda mundialista en la Sala MBA iniciará este jueves 11 de junio con la transmisión de la gran inauguración, seguida por el partido de apertura entre las selecciones de México y Sudáfrica, a las 3:00 de la tarde. En esta primera etapa, la programación contempla los encuentros correspondientes a la fase de grupos que coincidan con el horario habitual de la sala. Posteriormente, se irá actualizando conforme avance el torneo hacia las rondas eliminatorias.

Por su parte, la Sala Margot Benacerraf en la Unearte iniciará este miércoles 10 de junio el ciclo “Días por la Fiebre del Fútbol”. La muestra, que se extenderá hasta el próximo jueves 25 de junio, contempla la proyección de ocho destacadas producciones inspiradas en este deporte, que van desde el cine comercial e independiente hasta documentales. El ciclo se abrirá con la exhibición del largometraje francés El Balón de Oro (1994).

Además del cine y las transmisiones en vivo, la cinemateca invita a toda la comunidad de aficionados a disfrutar de cineforos y a tomar los espacios de la Sala MBA como el punto oficial de encuentro para el intercambio de barajitas del álbum del Mundial 2026.

Partidos en cartelera – Sala MBA:

Jueves 11 de junio (3:00 p. m.): Inauguración/ México vs. Sudáfrica.

Domingo 14 de junio (1:00 p. m.): Alemania vs. Curazao.

Miércoles 17 de junio (1:00 p. m.): Portugal vs. RD Congo.

Sábado 20: Países Bajos vs. Suecia

Domingo 21 de junio (1:00 p. m.): España vs. Arabia Saudita.

Sábado 27 de junio (5:00 p. m.): Panamá vs. Inglaterra.

Ciclo Días por la Fiebre del Fútbol – Sala Margot Benacerraf:

Miércoles 10 de junio (2:00 p. m.): El balón de oro

Jueves 11 de junio (2:00 p. m.): Shaolin Soccer

Viernes 12 de junio (2:00 p. m.): Días de fútbol

Miércoles 17 de junio (2:00 p. m.): El portero

Jueves 18 de junio (2:00 p. m.): Tan cerca de las nubes

Viernes 19 de junio (2:00 p. m.): Para siempre

Miércoles 24 de junio (2:00 p. m.): Pioneras. Solo querían jugar

Jueves 25 de junio (2:00 p. m.): Bigil.

Estas y otras actividades forman parte de la agenda aniversaria que la Cinemateca Nacional ha levantado por su 60 aniversario y que se celebrarán durante todo el 2026. Las próximas se informarán progresivamente a través de la prensa y los canales digitales de la institución.