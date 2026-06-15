Ensamble Contemporáneo de Caracas celebró el legado de Modesta Bor y otras grandes compositoras

En el marco del centenario de su nacimiento y como parte del Primer Festival Nacional de Coros, el Ensamble Contemporáneo de Caracas ofreció un emotivo concierto titulado “La música de las mujeres hoy y siempre” en homenaje a la destacada arreglista y compositora venezolana Modesta Bor .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC – Medios Nacionales / Fotos: Prensa MPPC

El evento tuvo lugar en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, un espacio inaugurado en 1976 y conocido por su versatilidad y su techo acústico adornado con las “Pirámides vibrantes” del reconocido artista cinético venezolano Jesús Soto . La velada contó con la dirección de José Ricardo Pacheco y la participación de un nutrido grupo de músicos: Wilber Herrera, Gabriela Linares, Nadeztha Hernández, Stefany Ravelo, Ester Román, Rafael Romero, Nicolás Valero, Jorge Herrada, Jesús Núñez, Annette León, Óscar Bustamante, Claudio Ribera, José Alejandro García, Naybeth Mora, María José Delgado, Aquiles Hernández, Rafael Martínez, Stefany Querales, Alexander González, Mariel Díaz, Roisber Narváez y Génesis Hernández.

El repertorio instrumental no solo celebró la obra de Modesta Bor, sino que también extendió el tributo a otras grandes figuras de la creación musical contemporánea a nivel nacional e internacional. El público pudo disfrutar de piezas de Blanca Estrella de Méscoli, Tania León, Sofía Gubaidulina, Ruth Crawford Seeger, Graciela Paraskevaídis, Kaija Saariaho, Melissa Vargas, Marisol Gentile, Paula Piñeiro y Evelyn Dega.

Reconocimiento a la faceta sinfónica de Bor

Durante la presentación, el director artístico del ensamble, Vicente Moronta, destacó la importancia de visibilizar las contribuciones de la homenajeada más allá del ámbito coral, por el que es ampliamente reconocida.

“Es muy importante que se hagan los festivales de coros y que también se reconozca el trabajo de la compositora en el plano sinfónico e instrumental”, enfatizó Moronta, subrayando obras notables como el “Cuarteto de cuerdas” y “Genocidio”. El director calificó la velada como “una buena oportunidad para involucrar lo que fue la música del siglo XX con la actualidad e impulsar la obra de mujeres en el mundo. Estar aquí es un ejercicio de libertad, democracia, inclusión y soberanía”.

Un festival en plena expansión

El concierto forma parte de una programación más amplia que se desarrolla del 11 al 19 de junio en varias regiones del país. Cabe destacar que las actividades de homenaje a Modesta Bor continuarán. El lunes 15 de junio, también en la sala José Félix Ribas, se tiene previsto el estreno nacional de la cantata “Jugando a la sombra de una plaza vieja”, una obra original de la maestra que será interpretada por el Coro Vicente Emilio Sojo, los Niños Cantores de Villa de Cura y la soprano Anna Rotinova, acompañados por la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela .

Finalmente, el Ensamble Contemporáneo de Caracas, agrupación perteneciente al Teatro Teresa Carreño y que agrupa a tres generaciones de músicos venezolanos, reafirmó con esta velada su compromiso con la innovación, la diversidad y la reivindicación del rol femenino en la música, sirviendo como una plataforma viva que dialoga constantemente entre el repertorio del pasado, presente y futuro.