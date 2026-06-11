GAN inaugurará exposición por su 50° aniversario

La Galería de Arte Nacional (GAN) continúa la celebración de su quincuagésimo aniversario, en esta oportunidad con la exposición “50 Años GAN: Medio Siglo de Arte en Movimiento (1976–2026)”, un recorrido imprescindible por la evolución plástica en Venezuela.

Prensa FMN

La cita inaugural será este viernes 12, a las 11:00 de la mañana, en la sede de la GAN, ubicada en la avenida México, entre las estaciones de Metro Bellas Artes y Parque Carabobo.

Desde su fundación en 1976, la GAN ha sido el epicentro del diálogo artístico del país. La muestra aniversario presenta una curaduría que conecta obras icónicas de su colección con las tendencias contemporáneas que han transformado el panorama creativo en el último medio siglo.

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Museos Nacionales, invita al público general a esta exhibición que reafirma el compromiso de la institución con la democratización del acceso a la cultura.