Con izada del Tricolor Patrio Venezuela conmemora 205 aniversario de la Batalla de Carabobo

 • 0 Comentarios

Este 24 de junio, autoridades del Poder Ejecutivo y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) participaron en la izada del Tricolor Nacional para conmemorar los 205 años de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano.

Texto: Prensa MPPC

En el acto, realizado en el Panteón Nacional, en Caracas, participaron el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, y el comandante general del Ejército Bolivariano, M/G Rubén Darío Belzares Escobar.

También acudieron el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, junto a los titulares de los despachos para Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; Energía Eléctrica, Rolando Alcalá; Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; Salud, Carlos Alvarado; y Deporte, Franklin Cardillo.

El 24 de junio de 1821, el Ejército Patriota derrotó en el campo de Carabobo a las tropas realistas, una jornada que liberó definitivamente a Venezuela y abrió las puertas para forjar la independencia de Suramérica. Fue la gesta que ratificó la inteligencia, astucia y entrega de nuestros libertadores, así como la vocación soberana del pueblo. En honor a esta hazaña, se conmemora también el Día del Ejército Libertador.

Conmemoraron los 216 años del 19 de Abril de 1810 con acto solemne en el Panteón Nacional

abril 19, 2026

Gobierno nacional conmemora 204 años de la Batalla de Carabobo reafirmando su soberanía y legado antiimperialista

junio 25, 2025

Realizaron actos en el Panteón Nacional por los 204 años de la Batalla de Carabobo

junio 25, 2025

Restos de Humberto Fernandez-Morán, científico creador del bisturí de diamante, van rumbo al Panteón Nacional

marzo 15, 2025

Restos de Luis Beltrán Prieto Figueroa reposan en el Panteón Nacional

enero 17, 2025

Restos simbólicos de Cristóbal Mendoza ingresaron al Panteón Nacional

junio 24, 2024

AN concede honores del Panteón Nacional al insigne Cristóbal Mendoza

junio 18, 2024

Nicolás Maduro: Restos de Cristóbal Mendoza llegarán este mes al Panteón Nacional

junio 4, 2024

Restos simbólicos de Eulalia Buroz y Josefa Joaquina Sánchez ingresaron al Panteón Nacional

marzo 8, 2024
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios