Con izada del Tricolor Patrio Venezuela conmemora 205 aniversario de la Batalla de Carabobo

Este 24 de junio, autoridades del Poder Ejecutivo y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) participaron en la izada del Tricolor Nacional para conmemorar los 205 años de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano.

Texto: Prensa MPPC

En el acto, realizado en el Panteón Nacional, en Caracas, participaron el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, y el comandante general del Ejército Bolivariano, M/G Rubén Darío Belzares Escobar.

También acudieron el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, junto a los titulares de los despachos para Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; Energía Eléctrica, Rolando Alcalá; Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; Salud, Carlos Alvarado; y Deporte, Franklin Cardillo.

El 24 de junio de 1821, el Ejército Patriota derrotó en el campo de Carabobo a las tropas realistas, una jornada que liberó definitivamente a Venezuela y abrió las puertas para forjar la independencia de Suramérica. Fue la gesta que ratificó la inteligencia, astucia y entrega de nuestros libertadores, así como la vocación soberana del pueblo. En honor a esta hazaña, se conmemora también el Día del Ejército Libertador.