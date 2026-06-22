Colombia espera el escrutinio oficial tras una elección definida por menos de 250 mil votos

Colombia realizó este domingo una de las elecciones presidenciales más disputadas de su historia reciente. Con el 99,8% de las mesas informadas en el preconteo, la diferencia entre Iván Cepeda Castro y el trumpista Abelardo de la Espriella se mantiene por debajo del 1%, una distancia de aproximadamente 248.050 votos, según los reportes preliminares. Sin embargo, el preconteo no tiene carácter vinculante y el resultado oficial dependerá exclusivamente del escrutinio que comenzó una vez cerradas las urnas.

Texto: Diario Red

La estrecha diferencia mantiene abierta la definición presidencial. En su discurso al final de la jornada electoral, Cepeda anunció que impugnará 33 mil mesas de votación, mientras que el Pacto Histórico desplegará abogados y miles de testigos electorales para acompañar el proceso de revisión de actas y formularios. En este contexto, la atención nacional se ha trasladado desde el preconteo hacia los jueces de escrutinio, encargados de consolidar el resultado definitivo.

En medio de la incertidumbre electoral, el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que había advertido previamente sobre supuestas vulnerabilidades del software electoral utilizado por la Registraduría Nacional. A través de declaraciones públicas, sostuvo que solicitó una auditoría especializada al sistema sin que esta fuera autorizada y denunció presuntas alteraciones en direcciones IP de servidores de la entidad. Petro afirmó que presentará la información ante las autoridades judiciales y pidió un escrutinio completo de todas las mesas, acompañado de una revisión técnica de los sistemas informáticos utilizados durante la jornada. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades electorales no habían emitido una respuesta oficial sobre estas denuncias.

La tensión política aumentó una vez conocidos los resultados preliminares y las declaraciones de Estados Unidos no se dejaron esperar. Mientras las autoridades competentes anunciaban que se iniciaría con el escrutinio oficial para definir el resultado oficial de la elección, el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo una conversación telefónica con Alberto de la Espriella para felicitarlo por “su victoria”.

El propio Trump escribió en su red social Truth Social que “Él ganó, grande”, refiriéndose a De la Espriella.

En la misma línea, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó un mensaje en redes sociales en el que se refirió a De la Espriella como “presidente electo de Colombia” y expresó la voluntad de la administración estadounidense de trabajar con una futura administración encabezada por el candidato conservador. Las declaraciones se produjeron antes de que inicie el escrutinio oficial.

Una jornada marcada por la vigilancia electoral

La jornada comenzó a las ocho de la mañana con la apertura oficial de las urnas encabezada por el registrador nacional, Hernán Penagos, quien destacó el despliegue de más de 400 mil integrantes de la fuerza pública, cerca de 860 mil jurados de votación y cientos de miles de testigos electorales acreditados.

Durante la ceremonia inaugural, el presidente Petro llamó a los ciudadanos a participar masivamente en la elección y pidió que el proceso transcurriera con tranquilidad. También reiteró sus críticas a presuntas injerencias extranjeras en la campaña y aseguró que entregaría información a las autoridades sobre actividades que, según su versión, buscaron influir en la decisión de los votantes colombianos.

La jornada estuvo acompañada por observadores de la Misión de Observación Electoral, que desplegó más de 2.600 observadores nacionales e internacionales en distintas regiones del país para monitorear el desarrollo de la elección.

Denuncias e irregularidades durante la votación

A media mañana, el Ministerio del Interior informó que había recibido más de 2 mil 600 denuncias y reportes relacionados con posibles irregularidades electorales. Entre ellas figuraban casos de ciudadanos en el exterior que aseguraron haber encontrado registros de voto emitidos previamente con su identidad.

El propio presidente Petro afirmó que uno de esos casos habría afectado a su hijo, quien reside fuera de Colombia y que, según el mandatario, encontró que otra persona aparecía como votante en su mesa electoral. Petro pidió reforzar la vigilancia de los testigos en el exterior y fortalecer los mecanismos de control.

Horas después, el ministro del Interior, Armando Benedetti, alertó sobre reportes de presunto constreñimiento al voto y denuncias relacionadas con fotografías tomadas a los tarjetones electorales, una práctica prohibida por la legislación colombiana.

Cepeda llama a esperar el resultado oficial

Tras votar en Bogotá, Iván Cepeda insistió en que respetará el resultado de la elección, aunque advirtió que su partido realizará una revisión minuciosa del escrutinio. El candidato aseguró que cualquier observación o impugnación se tramitará por las vías institucionales establecidas por la ley electoral.

Durante la tarde, el presidente Petro denunció además que la Registraduría estaba publicando formularios E-14 sin las firmas requeridas de los jurados de votación. Según el mandatario, esas mesas debían ser objeto de impugnación inmediata. La denuncia se produjo cuando los resultados preliminares mostraban una diferencia mínima entre los dos candidatos.

Comienza el escrutinio y se abre una nueva batalla electoral

A las 16:50, una vez concluida la votación, comenzó formalmente el escrutinio nacional. La Registraduría recordó que los boletines de preconteo tienen únicamente carácter informativo y no constituyen documentos electorales definitivos. En consecuencia, ninguna candidatura podía ser declarada ganadora antes de la finalización del proceso oficial de revisión y consolidación de resultados.

Poco después, Petro elevó el tono de sus denuncias al afirmar que existían indicios de vulneraciones al software electoral y solicitó una auditoría técnica integral. El mandatario pidió revisar todas las mesas y verificar posibles afectaciones informáticas durante la transmisión de resultados.

A las seis de la tarde, Cepeda apareció ante sus seguidores para enviar un mensaje de resistencia política. “Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social. No tenemos miedo”, afirmó. El candidato destacó que el Pacto Histórico incrementó significativamente su votación respecto de la primera vuelta y reivindicó el resultado como la mayor votación obtenida por la izquierda colombiana en una elección presidencial.

Iván Cepeda informa que impugnarán 33 mil mesas e insta a esperar al final del escrutinio

Cepeda confirmó que su campaña impugnará aproximadamente 33.000 mesas y anunció un despliegue nacional de abogados y testigos digitales para verificar la legalidad de las actas. También agradeció al presidente Petro por haber impulsado las transformaciones políticas de los últimos años y aseguró que no permitirá retrocesos en las conquistas sociales alcanzadas durante este periodo.

Un resultado aún abierto

Al cierre de la jornada, Colombia sigue sin un presidente oficialmente electo. La diferencia entre los candidatos permanecía por debajo del 1%, mientras las impugnaciones anunciadas, las denuncias sobre formularios electorales y los cuestionamientos al sistema de transmisión de datos anticipaban un escrutinio complejo y altamente disputado.

Con millones de votos por revisar y miles de mesas bajo observación, la definición presidencial quedó en manos de los jueces electorales.