Cultores trujillanos debatieron mecanismos para el fortalecimiento de la identidad regional

Representantes del Movimiento de Cultores del estado Trujillo debatieron aspectos dirigidos al fortalecimiento de la identidad regional, en un encuentro que contó con la participación de autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Roiner Ross)

Luis Ander Granado, presidente del Instituto Autónomo Comunal de Cultura de San Rafael de Carvajal, expuso el trabajo desarrollado desde esa instancia para optimizar la gestión en favor de la cultura. Por su parte, Katiuska Zambrano, promotora cultural y directora de cultura de la alcaldía de Trujillo, destacó la importancia de las alianzas para ampliar la formación.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, resaltó que la cultura es el eje transversal que une a todos los sectores de la sociedad, desde el turismo hasta la salud. En este sentido, instó a los gabinetes regionales a desplegarse de manera directa en los territorios para generar vínculos reales con las comunidades, entender las particularidades de cada comuna y construir soluciones conjuntas en un entorno de debate, reflexión y diversidad.

Cazal señaló que la labor del sector es fortalecer la identidad nacional, las tradiciones y la espiritualidad popular, expresadas en manifestaciones de resistencia histórica como las fiestas de San Juan Bautista, la Cruz de Mayo o San Pedro. El fomento de estas manifestaciones dota a las nuevas generaciones de herramientas para comprender su origen y defender lo propio en la compleja batalla cultural del presente.

Un bloque único en cada territorio

Por su parte, la viceministra de Cultura y directora de la Misión Cultura, Gabriela Simoza, destacó la necesidad de consolidar un bloque único en cada territorio, con la articulación de los equipos de la esa misión, gobernaciones y alcaldías para romper con el centralismo y llevar las políticas directamente a las comunas.

Asimismo, la viceministra enfatizó que la máxima prioridad debe ser la formación del semillero del país, diseñando planes específicos para que los niños y niñas reconozcan su identidad y se conviertan en la salvaguarda del patrimonio nacional. Como ejemplo de esta acción, mencionó la actual Ruta de San Juan Bautista, que recorre varios estados. Exhortó a que desde Trujillo surjan propuestas audaces para municipalizar y sembrar estas tradiciones.

Al encuentro también asistieron el viceministro de Cultura Audiovisual, Miqueas “Piki” Figueroa; y la autoridad única de cultura del estado, Arturo Barroeta.

Al finalizar el debate y el intercambio de propuestas, los asistentes compartieron una cata de dulces típicos de la región, en un espacio adornado con artesanías locales alusivas al doctor José Gregorio Hernández y al monumento a la Virgen de la Paz. Con esta muestra del sabor y la devoción trujillana, el encuentro cerró con la reafirmación del compromiso de seguir trabajando desde las bases para defender y multiplicar las tradiciones del estado.

La actividad también contó con presentaciones de la Escuela de Ballet y Danzas “Gladys Mota”, con su coreografía “Recolectoras de café”; seguida por el grupo de la Escuela de Música “Laudelino Mejías”, que interpretó el clásico “Flor de Zaraza”, expresiones que demuestran el valor del arte en la construcción de nexos de intercambio en favor de la identidad.