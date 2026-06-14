Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo recibe una nueva cohorte de 600 estudiantes

El Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo (MNTCR) iniciará el segundo semestre del año con un nuevo grupo de 600 niños, niñas y adolescentes. La directora del Teatro Bolívar, Carolina Cestari, ofreció la cifra durante el acto de bienvenida a los estudiantes en las instalaciones de este recinto recién remozado. La actividad contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, y el presidente del MNTCR, Pedro Lander.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Nathael Ramírez)

Cestari, quien también es productora general del MNTCR, destacó que el respaldo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura permite la continuidad de esta compañía de teatro infantil y juvenil, la más grande del país, con 13 años de trayectoria y 28 montajes realizados. Informó que hasta la fecha han egresado 7.835 estudiantes de este movimiento, el cual ha formado a niños, niñas y jóvenes en un rango de edad que va desde los 5 hasta los 23 años.

Asimismo, afirmó que la práctica teatral promueve valores y disciplina en la juventud.

“El teatro inspira y motiva. Quienes forman parte del movimiento son solidarios, tolerantes, empáticos. Y aman a su país”, indicó Cestari.

En ese sentido, el ministro Cazal enalteció el trabajo educativo y formativo que realiza la institución. “Ustedes son realmente los grandes formadores de nuestra patria. ¡Felicitaciones!”, expresó el titular de la cartera de Cultura.

Por su parte, Lander detalló que para este año se tiene previsto realizar seis montajes: dos de danza, dos de teatro y dos de canto. Además, resaltó la importancia de contar con espacios idóneos para fomentar el hábito de la lectura en la juventud.

Como parte de la jornada, las autoridades realizaron un recorrido por los espacios remodelados del Teatro Bolívar, entre los que destacan las salas de ballet, los camerinos, las áreas de calentamiento y una nueva sala de lectura totalmente equipada.