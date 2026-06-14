Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo recibe una nueva cohorte de 600 estudiantes

 • 0 Comentarios

El Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo (MNTCR) iniciará el segundo semestre del año con un nuevo grupo de 600 niños, niñas y adolescentes. La directora del Teatro Bolívar, Carolina Cestari, ofreció la cifra durante el acto de bienvenida a los estudiantes en las instalaciones de este recinto recién remozado. La actividad contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, y el presidente del MNTCR, Pedro Lander.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Nathael Ramírez)

Cestari, quien también es productora general del MNTCR, destacó que el respaldo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura permite la continuidad de esta compañía de teatro infantil y juvenil, la más grande del país, con 13 años de trayectoria y 28 montajes realizados. Informó que hasta la fecha han egresado 7.835 estudiantes de este movimiento, el cual ha formado a niños, niñas y jóvenes en un rango de edad que va desde los 5 hasta los 23 años.

Asimismo, afirmó que la práctica teatral promueve valores y disciplina en la juventud.

“El teatro inspira y motiva. Quienes forman parte del movimiento son solidarios, tolerantes, empáticos. Y aman a su país”, indicó Cestari.

En ese sentido, el ministro Cazal enalteció el trabajo educativo y formativo que realiza la institución. “Ustedes son realmente los grandes formadores de nuestra patria. ¡Felicitaciones!”, expresó el titular de la cartera de Cultura.

Por su parte, Lander detalló que para este año se tiene previsto realizar seis montajes: dos de danza, dos de teatro y dos de canto. Además, resaltó la importancia de contar con espacios idóneos para fomentar el hábito de la lectura en la juventud.

Como parte de la jornada, las autoridades realizaron un recorrido por los espacios remodelados del Teatro Bolívar, entre los que destacan las salas de ballet, los camerinos, las áreas de calentamiento y una nueva sala de lectura totalmente equipada.

 

Gran velada dominical ofreció el Festival Nacional de Coros en el Teatro Teresa Carreño

junio 14, 2026

El Festival Nacional de Coros llenó de polifonía la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño

junio 14, 2026

GAN inaugura exposición “Medio Siglo en Movimiento” para celebrar sus 50 años

junio 12, 2026

Ministerio de Cultura se reunió con el secretario general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana

junio 12, 2026

Más de 50 corales rendirán homenaje nacional a Modesta Bor en el Primer Festival Nacional de Coros

junio 5, 2026

Red de Narradores Orales afina detalles para su tercer encuentro nacional

junio 3, 2026

Galerón margariteño es reconocido como expresión de la venezolanidad

junio 1, 2026

Cultores y artistas de Nueva Esparta comparten experiencias para preservar identidad local

mayo 31, 2026

Diálogo con cultores impulsa fortalecimiento de la identidad en Nueva Esparta

mayo 31, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios