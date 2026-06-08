Con éxito culminó el 8.° Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores

El 8.° Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores, en homenaje a la maestra Modesta Bor, culminó esta semana en Caracas. Iniciado en mayo pasado, fue producido por el Instituto de Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

T y F: Prensa IAEM

Estilos, técnicas, formas y expresiones del quehacer vocal fueron objeto de estudio en conversatorios y talleres para conocer más de cerca las experiencias de cantantes, artistas, historiadores y compositores invitados al encuentro, desarrollado en cinco capítulos.

El primer capítulo, dedicado a los cantos de arrabal, contó con el formador Pedro La Porta, quien exploró las voces en historias de las zonas populares, reflejo de la riqueza cultural de esos entornos, y con el profesor Juan Carlos Báez, quien aportó sus perspectivas y reflexiones en diálogo entusiasta y profundo con los asistentes, una dinámica que potenció el aprendizaje colectivo.

El blues y el jazz fueron los ejes centrales del capítulo 2, donde participó la formadora Huguette Contramaestre con el taller “Las formas del canto, expresión, interpretación y estilo”. El encuentro constituyó un paseo cultural por los orígenes, las historias y los más destacados exponentes de ambos géneros, que también fueron abordados en otros conversatorios dictados por la profesora Lesbia Mayora, el músico Leonel Ruiz y Willy Díaz.

Por su parte, Carlos García, Ronald González, Dionis Bahamonde, Edgar Dolor Quijada y José Cheo Linares estuvieron a cargo del capítulo 3, llamado “Soy sonero”, donde se trazó una línea de tiempo desde los inicios de la salsa dentro y fuera de Venezuela hasta la actualidad.

El capítulo 4, dedicado al bolero, contó con figuras como el cultor e investigador venezolano Franklin Rojas, Yoyerlin Méndez y la cantante de boleros Berenice Del Moral, ambas investigadoras de ese género.

El festival llegó a su fin con el capítulo 5, llamado “Venezuela habla cantando”, a cargo de los maestros Vidal Colmenares, Gerónima Muñoz y Cipriano García, junto al foro “Las formas del canto”, dictado por Betsayda Machado, Ángel Palacios y Giovanni Palacios.