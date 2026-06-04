Abierta convocatoria para III Festival Nacional de Relatos Cortos 2026 🗓

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Misión Cultura Guárico, junto a la gobernación de esta entidad y la alcaldía del municipio Sebastián Francisco de Miranda, abre la convocatoria para la tercera edición del Festival Nacional de Relatos Cortos 2026, espacio donde se consolida el diálogo y el reconocimiento del talento nacional. Escritoras y escritores de todo el territorio están llamados a compartir sus voces a través de la fuerza concisa del relato breve.

T y F: Prensa Misión Cultura-Guárico

El proceso de postulación y recepción de obras, que ya está activo, se extenderá hasta el próximo 30 de julio de 2026. Una vez culminada la fase de selección y evaluación, el telón de este encuentro se levantará el 15 de agosto de 2026, cuando se celebrará la gran jornada especial de intercambio, aprendizaje y reconocimiento a la narrativa breve venezolana como festejo a la diversidad de voces de nuestros creadores y creadoras.

Para participar en este concurso, las personas aspirantes deben tener nacionalidad venezolana y ser mayores de 15 años, sin excepción. Asimismo, en aras de garantizar la transparencia del proceso, es obligatorio que el autor firme e identifique su obra bajo un seudónimo. El contenido presentado debe ser inédito y que no haya sido publicado con anterioridad.

En cuanto al formato y presentación de la obra, el relato debe redactarse empleando la tipografía Arial en tamaño 12, con un interlineado de 1,5 y una extensión máxima de 8 páginas. La organización exige una buena ortografía y establece que el texto debe responder a una estructura narrativa clásica de inicio, clímax y final. Por motivos de convivencia y respeto, se advierte que se descalificarán automáticamente aquellos trabajos con contenidos obscenos, discriminatorios u ofensivos.

Por último, con el fin de resguardar el anonimato durante la evaluación, los datos personales requeridos deberán enviarse separados de la obra. En concreto, deben indicarse los nombres y apellidos completos del participante, su número de cédula de identidad, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

Para postularse, recibir la información requerida o aclarar cualquier duda sobre el proceso, la organización pone a disposición el correo electrónico festivnacionalderelatoscortos@gmail.com, los números telefónicos 04169942318 y 04126813872, así como la página oficial de Facebook Misión Cultura Guárico.

Del jueves 4 de junio al jueves 30 de julio de 2026
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