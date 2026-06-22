Moda urbana deslumbró en el Nuevo Circo de Caracas con la 4° edición de la “Batalla de outfits

Los espacios del Nuevo Nuevo Circo de Caracas se llenaron de estilo este sábado 20 de junio con la cuarta edición de la “Batalla de outfits”. Se trató de un evento en el cual jóvenes caraqueños lucieron sus mejores combinaciones para demostrar que la vestimenta es también identidad y expresión en la calle.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Nathael Ramírez)

Este evento dedicado a la moda urbana fue organizado por un grupo de creadores visuales y productores independientes conformado por Jey Fresco, Siaori, Patio Key, Roy, Gabolof y Camarillo. El equipo logró crear un espacio de competencia único, con dinamismo y apoyo al diseño alternativo cultural urbano.

Durante la jornada se realizó la pasarela especial Rojas-Rivas, espacio para el despliegue de propuestas creativas que sirvió para entender el impulso y el crecimiento de este movimiento.

La actividad contó con la visita del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien estuvo acompañado por su equipo de viceministros: Gabriela Simoza (Cultura) y Miqueas “Piki” Figueroa (Cultura Audiovisual). Las autoridades se acercaron a compartir y conocer de cerca las propuestas de los creadores emergentes en una tarde que demostró el talento y la originalidad que se mueve en Caracas.