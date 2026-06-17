Conmemoraron en Caracas el natalicio de Arturo Michelena y el 63.° aniversario de su Casa Museo

El Panteón Nacional fue el escenario donde se conmemoró el 163.° aniversario del natalicio de Arturo Michelena y los 63 años de la fundación de su Casa-Museo, ubicada en la parroquia La Pastora.

Texto y Foto: Prensa FMN

La ceremonia, realizada en el sacro recinto patrio donde reposan los restos del valenciano, contó con la presencia de Mary Pemjean, viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura; Clemente Martínez, director ejecutivo de la Fundación Museos Nacionales; y José Dávila, director de la Casa-Museo Arturo Michelena, acompañados además por el personal de dicha institución museística.

Durante sus intervenciones, las autoridades destacaron la trascendencia histórica del pintor nacido el 16 de junio de 1863, quien no se limitó a retratar la historia nacional, sino que actuó como un visionario capaz de conectar a Venezuela con la vanguardia estética europea, empeño que elevó el prestigio internacional de Michelena. En los discursos se subrayó el valor de su herencia pictórica, materializada en lienzos inmortales como Miranda en La Carraca.

Por su parte, la viceministra Mary Pemjean recordó que la Casa-Museo Arturo Michelena fue reinaugurada el año pasado, acto que la consolidó como el espacio que alberga una amplia colección de las creaciones de este maestro plástico. Pemjean enfatizó que su legado sigue vivo y accesible para toda la población.

Asimismo, las autoridades coincidieron en que la vida y obra del artista continúan siendo una fuente inagotable de inspiración para creadores, investigadores y amantes del arte. Se resaltó que, especialmente hacia el final de su corta pero fructífera vida, Michelena experimentó una constante metamorfosis, trascendiendo el academicismo impecable para hallar en la naturaleza muerta, el dibujo espontáneo y la intimidad doméstica un nuevo lenguaje enfocado en la luz y la verdad.

Las autoridades ratificaron a la Casa-Museo Arturo Michelena como punto de encuentro fundamental con la memoria, la creatividad y el patrimonio cultural del país.