Cultura y Turismo acuerdan proyectos para abordar la identidad venezolana

El ministro de Cultura, Raúl Cazal, y su homóloga de Turismo, Daniella Cabello, sostuvieron un encuentro en Caracas para diseñar rutas turísticas y culturales. Durante la reunión, ambos funcionarios resaltaron la calidad de la infraestructura museística y los espacios históricos venezolanos, los cuales reflejan la identidad y las tradiciones del país.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Roiner Ross

Cazal asistió al encuentro junto a la viceministra para el Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto. Esta alianza entre ambas carteras busca promover a Venezuela como un destino múltiple, donde el disfrute de los paisajes naturales esté acompañado de la oferta cultural.

La propuesta busca mostrar y enaltecer la red de teatros, los monumentos y centros históricos del país, cuyo atractivo principal es su valor patrimonial.

Además, esta integración facilitará la promoción de rutas turísticas que incluyan las festividades reconocidas por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, al combinar estas manifestaciones con los principales atractivos naturales de cada región.