Congreso Anfictiónico de Panamá: legado bolivariano de unión y esperanza

El paso del tiempo solo reafirma la plena vigencia del pensamiento estratégico del Libertador Simón Bolívar. Sus ideas trascendieron a través de grandes proyectos como el Congreso Anfictiónico de Panamá (1826), iniciativa que se adelantó al derecho internacional al buscar la unión hispanoamericana frente a las amenazas externas contra la independencia. Así, sus propuestas consolidaron la importancia geopolítica de la cohesión continental, aspecto que lo pone históricamente como un pionero de la diplomacia multilateral.

Texto: Prensa MPPC

Este 22 de junio se cumple el bicentenario de la instalación de este congreso, el cual sesionó hasta el 15 de julio del mismo año. Para aquel momento, la estabilidad y desarrollo de las nacientes repúblicas reclamaban un proyecto que, a partir de una visión nuestroamericana, garantizara un modelo digno para el auténtico desarrollo, bajo una alianza internacional igualitaria y de respeto a las soberanías a través de la unidad, capaz de blindar a la región de amenazas externa.

Esos desafíos habían sido vislumbrados ya por Bolívar. Historiadores e investigadores sostienen que él ya venía gestando su propuesta unionista en la misma medida en la que avanzaba el proyecto libertador frente al yugo colonial. Documentos históricos, como el Manifiesto de Cartagena y la Carta de Jamaica, y eventos claves como el Congreso de Angostura confirman la maduración de esta propuesta.

A estos referentes históricos se suma también el amplio despliegue diplomático impulsado desde la Gran Colombia para acercarse a Perú, Chile, Buenos Aires, México y Centroamérica que devino, entre 1821 y 1825, en la suscripción de tratados bilaterales. Esos acuerdos contribuyeron a la construcción de consensos en torno a la unión regional, la convergencia de intereses comunes y la necesidad de constituir una confederación de naciones.

Mientras ese proceso de diálogo avanzaba, el Congreso fue convocado por Bolívar el 7 de diciembre de 1824 desde la ciudad de Lima, Perú, dos días antes de que el sonido de los cañones y las espadas se alzara para anunciar la consolidación de la libertad de Nuestramérica contra el coloniaje español en la Batalla de Ayacucho, con Antonio José de Sucre al frente del ejército patriota.

¿Por qué Panamá?

Al elegir a Panamá como sede del Congreso, Bolívar reafirmaba el valor estratégico de este territorio en la proyección de América en el escenario internacional. “Los estados del istmo de Panamá hasta Guatemala formarán quizá una asociación. Esta magnífica posición entre los dos grandes mares, podrá ser con el tiempo el emporio del universo, sus canales acortarán las distancias del mundo, estrecharán los lazos comerciales de Europa, América y Asia; traerán a tan feliz región los tributos de las cuatro partes del globo”, expresó en la Carta de Jamaica (1815).

La condición de istmo que tiene Panamá permite hacer un paralelismo con Corinto, una de las ciudades más importantes desde el punto de vista estratégico y comercial de la antigua Grecia, donde se celebraba un congreso anual de los Estados-ciudades. Es referente clave para comprender el concepto de las anfictionías, ligas de ciudades griegas unidas por intereses comunes: proteger santuarios, comercios y otros tipos de actividades.

Con esa visión, el Congreso Anfictiónico de Panamá propició la construcción de consensos sobre la unidad, la seguridad, la creación de espacios de intercambio común y la construcción de lazos de intercambio y cooperación desde la equidad y la justicia, valores centrales del derecho internacional.

Pensamiento y alianza

El Libertador fue el artífice de la razón, el sentimiento y la acción nuestroamericana con el Congreso Anfictiónico. Si bien no logró sus objetivos en aquel tiempo, debido a diferencias internas, el devenir histórico demostró el valor de esta iniciativa como referente internacional para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos, la integración regional, la consolidación de las naciones hermanas, la solución pacífica de conflictos, la unión en la diferencia y la defensa regional para una paz inalterable.

Cuando Bolívar decía que el Congreso parecía “destinado a formar la liga más vasta, o más extraordinaria o más fuerte que ha aparecido hasta el día sobre la tierra”, perfilaba el impacto histórico de un proyecto que se convirtió en semilla del multilateralismo contemporáneo.

En 1976, la Organización de Naciones Unidas rindió tributo al Libertador al considerar el encuentro en Panamá como antecedente del Pacto de la Sociedad de Naciones y de la Carta de la ONU.

Desde Venezuela, esa impronta ha sido reivindicada por el comandante Hugo Chávez, al impulsar distintos proyectos de unión regional frente a las mismas asechanzas que amenazaban a América Latina hace 200 años. Al mismo tiempo, abrió una línea de acción dirigida a apoyar la construcción de pensamiento crítico, con la difusión del trabajo de historiadores, pensadores e intelectuales, quienes han contribuido a ver con justicia los aportes del Libertador. Ambas líneas estratégicas siguen vigentes, a través de políticas promovidas por el presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Como muestra del compromiso de nuestro país y de América toda con los principios bolivarianos expresados en Panamá, se desarrollan distintas iniciativas para celebrar este bicentenario y reafirmar que el ideal bolivariano sigue vivo en los pueblos que continúan su lucha por la consolidación de su soberanía y autodeterminación.