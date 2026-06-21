Realizan Coloquio Internacional “Patria es América” a propósito del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá

En el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, este 20 de junio se celebró la segunda jornada del Coloquio Internacional “Patria es América”. Desde los espacios de la Escuela Venezolana de Planificación, en La Rinconada, en Caracas, el ministro del poder popular para la Cultura, Raúl Cazal, destacó el papel protagónico que tiene la juventud en la consolidación de la unión regional.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Nathael Ramírez)

Cazal enfatizó que el esfuerzo de las nuevas generaciones debe enfocarse en el debate filosófico para conectar el ideal del Libertador Simón Bolívar con los desafíos del presente. Bajo esta premisa, el titular de la cartera cultural extendió un reconocimiento especial por los 15 años de la organización Juventudes Patrióticas y destacó que su participación activa es clave para un nuevo renacer continental.

Afirmó que, así como en el pasado la gesta libertadora alcanzó el éxito en el campo militar, hoy los jóvenes lideran la batalla de las ideas a través de la diplomacia y la filosofía bolivariana.

En este mismo sentido, Jesús Montilla, estudiante del Liceo Doctor Guerra Méndez del estado Carabobo, destacó la importancia del coloquio para que su generación conozca de historia.

Memoria y pensamiento caribeño

El viceministro de Educación, el historiador Alejandro López, resaltó el rol de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, un movimiento que desde hace 16 años acompaña e impulsa la preservación de la memoria histórica en el territorio nacional. López valoró la trascendencia de este encuentro, que reúne a intelectuales de diversas naciones junto a estudiantes locales para compartir investigaciones y creaciones sobre la vida del Libertador Simón Bolívar.

La jornada matutina de este sábado contó con las ponencias de Sergio Guerra (Cuba), Cenen Aguilar (Panamá), Onoria Céspedes (México) y Sergio Rodríguez (Venezuela), bajo la moderación de Dulce Marrufo.

Este encuentro, que se desarrolla tanto de forma presencial como virtual, ha logrado congregar a más de 200 participantes nacionales provenientes de todos los estados del país y a 21 destacados invitados internacionales de 12 naciones, incluyendo a Colombia, Cuba, México, Panamá, España, Francia, Puerto Rico, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil y Perú.

El evento, que extenderá sus actividades hasta el próximo lunes 22 de junio, cuenta con una robusta programación que contempla la presentación de 200 ponencias nacionales e internacionales, distribuidas en foros centrales, simposios, conferencias magistrales y presentaciones de libros orientados a la defensa del patrimonio histórico común.