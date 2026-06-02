Abiertas postulaciones para becas de investigación en cine al cumplirse 60 años de la Cinemateca Nacional 🗓

La convocatoria 2026 de las Becas de Estímulo a la Creación Literaria arranca oficialmente este 1 de junio y mantendrá abierta la recepción de propuestas hasta el 31 de agosto de 2026.

Texto: Cinemateca Nacional

Esta convocatoria, organizada anualmente por el Centro Nacional del Libro (Cenal), agrega este año una línea exclusiva de Investigación Cinematográfica creada para conmemorar los 60 años de trabajo de preservación y difusión emprendido por la Cinemateca Nacional.

Por primera vez, el programa destinará cinco becas específicas a proyectos dedicados al estudio, análisis y documentación del patrimonio audiovisual venezolano. La idea es que cada una de ellas respalde una línea temática distinta, estimulando así nuevas miradas teóricas sobre el cine y su rol fundamental en la identidad cultural del país.

El llamado está dirigido a investigadores venezolanos y extranjeros residentes en el país, siempre que sean mayores de edad. Podrán postular sus proyectos en alguno de los siguientes ejes:

Cine y mujer.

Historia del cine venezolano.

Cine y realidad latinoamericana.

Experiencias en gestión de patrimonio audiovisual.

El cine como herramienta para la paz y la convivencia.

Los proyectos seleccionados recibirán un aporte económico mensual equivalente al ingreso mínimo integral vigente en Venezuela durante seis meses, entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

El último desembolso estará sujeto a la entrega de la investigación finalizada, como parte del proceso de seguimiento y evaluación establecido por la convocatoria.

Cómo postularse

Las postulaciones se gestionarán totalmente en línea a través de la página web oficial del Centro Nacional del Libro con la idea de facilitar la participación de los creadores en todo el territorio. Los proyectos deberán presentarse bajo seudónimo y estar acompañados de la siguiente documentación:

Datos personales: nombres y apellidos, cédula de identidad, teléfonos de contacto, dirección de habitación y una breve reseña biográfica de hasta 500 caracteres.

Fotografía reciente.

Proyecto de investigación en formato PDF identificado únicamente con el título del trabajo y el seudónimo. Este debe traer índice, sinopsis (máximo una cuartilla), avance equivalente al 50 % de la investigación o un mínimo de diez cuartillas y el cronograma de ejecución con una duración máxima de seis meses. El texto deberá estar en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1,5.

Los 60 años de la Cinemateca Nacional se celebrarán durante todo el 2026, con diversas actividades de promoción audiovisual, formación y divulgación, que se informarán progresivamente a través de la prensa y los canales digitales de la institución.