Encuentro de saberes, sonidos y sabores organizado por IAEM dedica esta semana a Colombia

Este martes 7 de abril, en el contexto del 7mo Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores, el Instituto para las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) llevó a cabo el inicio del Capítulo 4, con el conversatorio: “La Cumbia, el Vallenato, Pasillo, Bambuco, Bullerengue, entre otros géneros de Colombia”. Este evento se realizó en el salón Viva Venezuela del piso 17, Torre Norte del Centro Simón Bolívar, con especialistas en la materia.

Prensa IAEM (Texto: Oscar Morffes / Fotos: Iván Ramírez)

Rafael Arrieta, docente y músico percusionista ofreció un viaje con su trayectoria musical y la influencia de ritmos colombianos en Venezuela. Destacó la importancia de preservar la cultura musical para las nuevas generaciones y la adaptación de géneros como el vallenato en el país. “Yo nací en Colombia. A la edad de seis años, me traen a Venezuela, y por los años setenta, es que comienzo a trabajar con la música colombiana, porque en esa época venían muchos grupos colombianos, empecé a preguntar a amigos colombianos que trabajan aquí en música, y me empiezo, como dice uno, a apuñalar todos esos ritmos. Y comencé a acompañar a tanta gente, y aprendí todos esos ritmos”, comentó Arrieta.

También Nikol Madera, músico y docente ofreció sus conocimientos con más de 40 años trabajando en la orquesta venezolana “Los Melódicos” y conversó sobre la gran influencia de la Cumbia Colombiana en todo el continente americano. Nos dice que la razón por la cual estos ritmos se mezclan tan fácilmente con la cultura venezolana es “…que será la parte de la migración, y es un ritmo que se ha sabido adaptar aquí a los venezolanos. También las disqueras se encargaban, digamos, sellos colombianos, por ejemplo, un sello colombiano, una disquera, tenía aquí la representación de otro sello venezolano. Entonces, mandaban las copias y se encargaban de llevarlo a las emisoras a promocionarlo”, indicó Madera.

Por su parte Juan Carlos Pérez, director general del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, (IAEM) Insistió en la importancia de realizar este tipo de encuentros y específicamente en esta semana con el capítulo Colombia.

“La importancia siempre la hemos visto sobre todo en el tema de juntarnos como pueblo para ofrecer conocimiento. En el tema de reconocerse como caribeños, como hermanos, como hermanas, como gente de paz. Y la cultura es el mejor camino para eso. Este es el cuarto capítulo de este séptimo encuentro, que corresponde precisamente con nuestro hermano país, como lo es Colombia. Y ahí nos vemos nosotros reflejados en mucho en su quehacer cultural diario, como ellos también se encuentran reflejados en el nuestro. Siento que las experiencias son una acumulación importante de saberes y eso lo acabamos de ver o lo vemos cada vez que tenemos un encuentro o un conversatorio, porque es una manera de sentarnos a conversar, no es que alguien allá sabe y nosotros no sabemos, no, todos tenemos la experiencia realmente musical, cultural, y hemos compartido en muchos momentos. Nosotros tenemos un espacio para conversar sobre la música de este país, en este caso Colombia, tenemos un espacio para enseñar la danza de Colombia, es el taller para bailar una forma que se llama Bullerengue dictado por el bailador José Herrera quién junto a un gran número de participantes ofreció sus conocimientos de danza colombiana y deja abierta por esta semana el 4 capítulo dedicado al hermano país de Colombia.

Posteriormente, el miércoles se realizó el taller de percusión dedicado a Colombia, donde los músicos Kenny Arrieta y Rafael Arrieta, mostraron las variantes de la cumbia acompañadas con el acordeón. Instrumento que tiene influencia en la música no solo de Colombia, sino en el oriente venezolano y en países como Panamá y México.

En este conversatorio, Arrieta nos mostró lo interesante y la riqueza de la música de ambos países, dando ejemplos de los usos de instrumentos similares pero con diferente orientación musical tal es el caso de la cuereta, el acordeón, la caja y las tumbadoras donde son usados en diferentes géneros musicales de ambos países.

En la semana del 14 al 16 queda para culminar con este 7mo Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores corresponde el capítulo dedicado a Cuba. Un país que tiene mucha vinculación con Venezuela a través de la música, del canto y de la música afrocaribeña.

La cita es para compartir en diferentes conversatorios sobre la música de Cuba y sus antecedentes históricos sus géneros musicales, sus orígenes. Igualmente estará disponible el taller para bailar Son y también habrá el taller de percusión de la música cubana.

Cabe destacar que el cierre, jueves 16, será con la participación del músico e investigador Noel Márquez y su proyecto Caribe canta y baila.