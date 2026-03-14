Delcy Rodríguez encabezó reunión de delegaciones de Venezuela y Colombia

Durante una reunión de trabajo de alto nivel con la presencia de ministros y viceministros venezolanos y colombianos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, envió un mensaje al presidente Donald Trump, a través del cual solicitó el cese de las sanciones contra Venezuela.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

«Aprovecho esta ocasión para enviar un mensaje al presidente norteamericano Donald Trump. Deben cesar las sanciones contra Venezuela, las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de América Latina, tienen también un impacto en la economía de Colombia y en la de Venezuela. Es una manera de impulsar la integración regional», dijo.

Delcy Rodríguez lideró reunión de trabajo con Colombia y anuncia reunión con Gustavo Petro

A su juicio, el levantamiento de sanciones impulsaría la interconexión entre ambas naciones de infraestructura, de electricidad, así como de gas. “Esta es la manera de que Venezuela pueda dar interconexión, infraestructura eléctrica y se puedan generar los intercambios, que Venezuela pueda comprar electricidad a Colombia y venderle gas, a como la interconexión gasífera”, expresó.

Asimismo, informó que desde hoy Venezuela comenzó a exportar gas butano a Colombia a través de cisternas enviadas por la frontera terrestre para restablecer el comercio binacional. Este es “el primer paso por el puente Simón Bolívar de cisternas de GLP (gas licuado de petróleo), de gas butano, que va para Colombia (…) primera exportación de GLP de Venezuela a Colombia”, dijo.

Una delegación de Pdvsa fue la encargada de entregar la primera molécula de gas al país vecino, un paso significativo para las relaciones comerciales bilaterales. El presidente de Pdvsa Gas Comunal, Julio Enrique Rojas, informó que este movimiento busca fortalecer la economía y la estabilidad en la región binacional. “Es de esta manera, ciudadana presidenta encargada, que se consolida un punto importante de lo que es la política energética venezolana y lo que significa el ejercicio profundo, el ejercicio concreto de una política soberana”, dijo.

Reactivarán proyectos de infraestructura energética

La mandataria encargada informó que Caracas y Bogotá iniciaron conversaciones para reactivar proyectos de infraestructuras energéticas, a los fines de permitir la exportación de gas y la importación de energía eléctrica.

Destacó que esta cooperación es fundamental para aprovechar las potencialidades de cada nación en beneficio de sus poblaciones. «Que nuestros países puedan complementar sus grandes potencialidades. Y por eso también el área de la energía es muy buena noticia», manifestó.

Detalló que el plan de trabajo incluye la colaboración directa entre las principales empresas estatales de hidrocarburos y petroquímica de ambos países. «Es muy buena noticia que nuestras empresas, tanto Ecopetrol como PDVSA, puedan avanzar en el área del petróleo, en el área del gas y también en el área de la petroquímica», informó Rodríguez.

Los puentes conforman un espacio binacional Destacó la movilidad que ocurre en los puentes binacionales. «Lo que ocurre en los puentes fronterizos, demuestra la gran la movilidad entre Colombia y Venezuela (y viceversa), que asumen que ese espacio es un espacio binacional y lo convierte en una sola patria, tal como era el sueño del Libertador, establecuda en la Carta de Jamaica, recordando el sue no integrador de Bolívar y Miranda, que Venezuela y Colombia fuera una sola gran nación. Resalto ese espíritu en este encuentro, resalto que estemos avocados a una agenda binacional Los días 23 al 24 de marzo se realizará en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, el encuentro de la Comisión Binacional de Buena Vecindad. «Queremos un despliegue de esa agenda binacional para la unión y la integración». Coemtó que durante la jornada se han establecido mesas de trabajo en el área de defensa. «El ministro Pedro Sánchez y Padrino López, tenemos una frontera que es muy activa y estamos llamados a la coordinación inmediata, al intercambio de información permanente, al trabajo de inteligencia donde podamos intercambiar nuestros sistemas de inteligenciapara dar la combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada, a grupos irregulares armados. Nuestras fuerzas armadas, cada uno en su territorio, debe dar el mejor esfuerzo», dijo. Rodríguez recalcó que en el caso de Venezuela, es el despliegue permanente en nuestra frontera. «Que ningún grupo irregular armado pretenda socavar la integridad territorial de Venezuela ni la soberanía del país», dijo. Subrayó que ese es un mensaje que tiene muy claro la Fuerza Armada Naciona de Venezuela y el trabajo que allí se puede hacer debe ser de coordinación inmediata. «Los ministros deben estar en permanente comunicación, así como el vicepresidente de seguridad ciudadana , debe estar en permanente coordinación con sus homólogos para intercambiar información. Es la mejor manera de que empecemos a trabajar para entender que es un probema que tinen nuestros países. No es solo de Colombia o Venezuela, por lo que estamos llamados a avanzar conjuntamente. Creo que es esencial y me alegra mucho de que eso pueda darse de manera inmediata», expresó. Repunte del comercio binacional Rodríguez informó que el próximo 18 de marzo se instala la Comisión administradora del acuerdo comercial Venezuela -Colombia. Tenemos que perfeccionar el comercio binacional, venimos de un cierre de fronteras «totalmente irracional que afectó a nuestros pueblos, y como ha dicho el presidente Gustavo Petro, que violó los derechos humanos de nuestras poblaciones fronterizas. A quién se le ourre cerrar la frontera venezuela-Coombia. No tiene ningún sentido. (…) es un contrasentido histórico, es extraordinario que podamos seguir dando impulso», dijo con tono de reproche. Venimos de un comercio que había caído en el año 2020 apenas a U$220.000.000 y que en el año 2024 alcanzó los U$1.135.000, lo cual quiere decir que estamos dando pasos entre nuestros países. Cabe destacar que el encuentro, que se desarrolla en los espacios de la sede del Poder Ejecutivo, fue antecedido por cuatro mesas de trabajo binacionales que contaron con la presencia de autoridades en materia de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa, Comercio y Turismo, y Energía y Petróleo. Orlando Maniglia es el nuevo embajador en Colombia Rodríguez, también anunció la designación del almirante Orlando Maniglia como el nuevo embajador de Venezuela ante la República de Colombia. Este nombramiento busca dar continuidad y fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones. Maniglia, quien posee una amplia trayectoria en el sector militar y público, asumirá la misión de coordinar la agenda bilateral en un momento clave para la integración regional.