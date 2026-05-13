Conversatorio sobre el intelectual uruguayo Ángel Rama realiza Biblioteca Ayacucho este jueves 🗓

Un conversatorio sobre la vida, obra e influencia del intelectual uruguayo Ángel Rama se realizará este jueves 14 de mayo, a las 10:00 de la mañana, en la sede principal de la Librería del Sur, en el centro de Caracas. El evento, organizado por Biblioteca Ayacucho, rendirá tributo a esta figura fundamental del pensamiento crítico latinoamericano, a propósito del primer centenario de su nacimiento.

Texto: Prensa BA

El hilo conductor del encuentro versará sobre el insistente trabajo de este investigador, ensayista y crítico en impulsar y consolidar una intelectualidad latinoamericana consciente de su esencia y afianzada en sus raíces. La discusión estará conducida por Luis Alberto Crespo y Jesús León, presidente y coordinador editorial de la Biblioteca Ayacucho, respectivamente.

Ángel Rama fue exiliado a Venezuela en 1974 por la dictadura cívico-militar establecida en Uruguay, que no vio con buenos ojos su postura intelectual de izquierda, reflejada en la sección literaria del semanario “Marcha”, que escribía. En tal sentido, Crespo expresó previamente que la presencia de Ángel Rama en nuestro país significó “la irrupción de una inteligencia capaz de pensar las letras nacionales y regionales como una reafirmación de soberanía, proponiendo una lectura para leernos a nosotros mismos, que se alejara de la alienación estética y los descuidos del pasado”.

Dentro de la temática literaria e intelectual desarrollada por Rama, destacan tres líneas de pensamiento: el análisis del poder enraizado en América Latina a través de la escritura y la burocracia política; la mixtura de vanguardias europeas con las raíces indígenas y locales en pos de una narrativa y óptica propia y, finalmente, la develación del famoso “Boom Latinoamericano”, movimiento literario del siglo pasado que catapultó las letras latinoamericanas en el mundo, y de cuyo nombre fuera Rama uno de los felices cómplices impulsores.

La sede principal de la Librería del Sur, donde se efectuará este conversatorio de carácter gratuito, queda entre las esquinas Gradillas y Sociedad, en pleno centro de Caracas.