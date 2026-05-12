VIII Encuentro de saberes, sonidos y sabores comienza con tango y ritmos de arrabal 🗓

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Torres de El Silencio (Izq.). La Torre Norte es la sede del Ministerio de la Cultura. Foto: @rraquelda en Instagram

Con un recorrido por el tango, el bolero y otros ritmos que hablan de desamores y vivencias de la calle, abrirá el VIII Encuentro de saberes, sonidos y sabores. En su primer capítulo, explorará los llamados “cantos de arrabales y esquinas” a través de talleres, conversatorios, proyecciones y música en vivo, pautados entre el 12 y el 14 de mayo en el Salón Viva Venezuela, piso 17 del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, torre norte del Centro Simón Bolívar, Caracas.

Texto: Prensa MPPC

Esta actividad, impulsada por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), hallará en el trabajo de composición legado por Modesta Bor el hilo conductor que hilvanará el recorrido sonoro de esta experiencia, al revisitar los arreglos y versiones que esta recordada pianista e intérprete margariteña hiciera a piezas de Carlos Gardel, Javier Solís y otras figuras del canto romántico popular.

  • La primera actividad tendrá lugar el martes 12, a las 10:00 a. m., con el conversatorio “El canto de arrabal como crónica de vida”, conducido por el maestro Pedro Laporta. Luego, a las 2:00 p. m., se realizará el taller de vocalización “Las formas del canto: expresión, interpretación y estilo”, que abordará el modo de interpretar los distintos ritmos de arrabal.
  • El miércoles 13, se brindará un recorrido por el proceso musical inherente a las distintas sonoridades de calle inspiradas en el desamor, desde Agustín Lara hasta Juan Gabriel, en un viaje guiado por el historiador y profesor Miguel Naranjo.
  • Este primer capítulo del VIII Encuentro de saberes, sonidos y sabores concluirá este jueves 14 con el conversatorio “La rocola de la esquina”, una experiencia participativa en la que emergerán esas canciones de despecho y desdén, de desesperanzas y riñas sentimentales, arraigadas en la conciencia colectiva.
  • La presentación concluirá con un espectáculo de dobles que retrotraerán a la memoria la figura de artistas como Juan Gabriel (México) y Leonardo Fabio (Argentina), en una función pensada especialmente para las madres, a propósito de haberse celebrado recientemente su día.

El VIII Encuentro de saberes, sonidos y sabores consta de cinco capítulos, que comienzan en mayo y concluirán el venidero 11 de junio. La participación es gratuita y abierta a todo el público.

El evento es una iniciativa del IAEM dirigida a conocer las distintas manifestaciones musicales que nos caracterizan como región continental, desde un abordaje directo, participativo y con base en la investigación popular. Su primera edición se celebró a inicios de 2025, y a lo largo de sus siete ediciones se han revisado tradiciones musicales como las variantes de la sonoridad caribeña, los ritmos decembrinos y las celebraciones en honor a los santos, entre otras.

 

Del martes 12 al jueves 14 de mayo de 2026
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