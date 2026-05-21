Títeres Tuqueque presentará “El Principito” en el Teatro San Martín 🗓

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El Principito, ese pequeño héroe infantil que invita a mirar las sutiles cosas que solo el corazón puede ver, será el personaje que llenará de vida las tablas del Teatro San Martín este sábado 23 y domingo 24 de mayo, en funciones que empezarán a las 3:00 de la tarde. El montaje es una propuesta de la agrupación Títeres Tuqueque.

Texto: Prensa CNT

Bajo la dirección de Elaine Méndez, el grupo ofrecerá una puesta en escena que rescata la esencia del texto original de 1943, donde el espíritu infantil del aviador y de El Principito salvan a la humanidad con lecciones de lealtad y amor frente a la deshumanización del mundo adulto.

Con esta propuesta, el montaje invita al público adulto a reconectarse con su niño interior, y a los jóvenes a emprender un viaje imaginativo lleno de reflexiones.

El Teatro San Martín queda al final de la avenida San Martín, adyacente a la estación del Metro Artigas, en Caracas. Las entradas están disponibles directamente en las taquillas del recinto antes de cada función, con una promoción especial de una entrada por Bs. 1.500,00 o dos boletos por Bs. 2.500,00.

Esta iniciativa es parte de la programación organizada por la Compañía Nacional de Teatro, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para mayor información de sus actividades, pueden consultarse sus cuentas Instagram: @cnteatro_ve  y Compañía Nacional de Teatro de Venezuela en Facebook.

Del sábado 23 al domingo 24 de mayo de 2026
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