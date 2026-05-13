Armando Reverón, leyenda viva: Iartes dedicó programa especial a los 137 años del natalicio del maestro

En el marco del 137° aniversario del natalicio de Armando Reverón, el programa radial “60 Minutos: la Creación y lo Diverso”, producido por el Instituto de las Artes, de la Imagen y el Espacio (Iartes), transmitió este lunes una edición especial dedicada a la vida, obra y trascendencia del insigne artista plástico falconiano, en cuya memoria cada 10 de mayo se conmemora en Venezuela el Día Nacional del Artista Plástico.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Nodeles Colmenares, Zacarías García, José Gregorio Castro, Miltinho Ochoa / Fotos: IARTES

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La emisión, conducida por el periodista Miltinho Ochoa; el director del Iartes, Zacarías García; el artista plástico José Gregorio Castro y la colaboración del investigador Obed Delfín, se realizó a través de Alba Ciudad 96.3 FM.

Reverón: Más allá del lienzo, una leyenda del imaginario nacional

Durante el programa, Zacarías García destacó que Reverón “no solo es un gran cultor, sino que hoy es una leyenda del mundo imaginario y de los artistas plásticos venezolanos”. Asimismo, recordó que el 10 de mayo también se celebra el Día de la Afrovenezolanidad, en homenaje a José Leonardo Chirinos, líder de la insurrección de la sierra de Coro, como parte del entramado de festividades culturales que confluyen en esa fecha.

El periodista Miltinho Ochoa añadió que, en este mismo mes, se cumplen dos años desde la inauguración de la Gran Misión Viva Venezuela, lo que refuerza la importancia de la memoria histórica y la creación artística como ejes de la identidad nacional.

Conversatorio y exposición en el Museo de Arte Contemporáneo

Los conductores informaron que el pasado sábado 9 de mayo se realizó el conversatorio “Armando Reverón: Creación y Trascendencia” en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, junto con una exposición de varias de sus obras. La actividad contó con la participación de la investigadora Gladys Yunes, la artista y docente Yrina Gutiérrez, y el fotógrafo Esso Álvarez, bajo la moderación de Rosanna Lanniello

Allí se destacó que la obra de Reverón forma parte fundamental de la colección de la Fundación de Museos Nacionales, y que su legado se mantiene en óptimo estado gracias a su profundo conocimiento de los materiales, muchos de ellos preparados por él mismo con tierras, yute, hueso molido y elementos naturales.

Recuperación de El Castillete: un acto de justicia histórica

Otro de los anuncios relevantes durante la emisión fue el proceso de recuperación de El Castillete, la emblemática vivienda-taller que Reverón habitó en Macuto (hoy estado La Guaira), donde gestó la mayor parte de su producción artística. Esta restauración representa un acto de reivindicación del legado del maestro, cuya decisión de vivir en la costa respondió a un proyecto consciente de búsqueda de una luz, temperatura y textura propias del trópico venezolano.

El investigador Obed Delfín: “Reverón fue un adelantado a su época”

El investigador Obed Delfín subrayó que Reverón fue un artista profundamente consciente, y que el calificativo de “loco” ha sido una lectura superficial de su tiempo. “Era un hombre que hablaba tres idiomas (español, francés e italiano), se codeaba con la alta sociedad, manejaba conocimientos arquitectónicos y establecía conexiones espirituales al momento de crear”, afirmó Delfín.

En esa línea, el artista José Gregorio Castro agregó que “a lo largo del tiempo, muchos intelectuales han tenido que ver con la vida, la obra y la propuesta de Reverón”, mencionando entre ellos a Juan Liscano, Guillermo Meneses, Miguel Otero Silva y Alejandro Otero. Castro también resaltó la relación del pintor con su compañera Juanita, sus emblemáticas muñecas, sus aprendizajes adquiridos en Italia y la excepcional calidad de los materiales que utilizó en sus obras, lo cual ha permitido su conservación sin mayores deterioros.

Una emisión dedicada a la creación y lo diverso

El programa también incluyó una semblanza del pintor Tito Salas, otro grande de la plástica nacional nacido en mayo, reconocido por su monumental obra bolivariana en la Casa Natal del Libertador, el Panteón Nacional y el Banco de Venezuela.

“60 Minutos: la Creación y lo Diverso” reafirma su compromiso semanal con la difusión de las artes plásticas, visuales y espaciales, como parte de la programación estable del Iartes, bajo la producción ejecutiva de Zacarías García y el respaldo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.