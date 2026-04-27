Dayon Moiz: “Vestir es político y nuestros cuerpos no deben pedir permiso para existir”

La comunicadora y asesora de imagen, creadora del proyecto Venezuela Indómita, conversó con la periodista Angie Vélez en el noticiero “Cultura Al Día” de Alba Ciudad 96.3 FM sobre moda sostenible, representación afrodescendiente y la necesidad de normalizar las estéticas ancestrales en el día a día. También habló de su instalación en el Museo Cruz 10 que homenajeó a 10 mujeres afro que transformaron la historia.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos/ Fotos: Juan Cano

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En una nueva entrega del noticiero “Cultura Al Día”, la periodista Oriana Chirinos conversó con Dayon Moiz, comunicadora social, asesora de imagen y creadora del proyecto Venezuela Indómita. Durante la entrevista, Moïse compartió su visión sobre la moda como herramienta de activismo, la importancia de integrar elementos ancestrales a la indumentaria cotidiana y el trabajo de representación que realizó con su instalación en el Museo Cruz 10.

“Vestir es político”, afirmó Moiz al inicio de la conversación, sentando las bases de una reflexión que recorrería toda la entrevista. Para la especialista, cuya formación de base es el trabajo social y que ha trabajado como presentadora de televisión tanto en Venezuela como en España , cada prenda que escogemos es una declaración de principios y valores.

Normalizar lo ancestral: El bolso guajiro como parte del día a día

Una de las primeras preguntas de Oriana Chirinos apuntó al corazón del proyecto de Moiz: ¿cómo lograr que elementos ancestrales dejen de verse como una curiosidad étnica y se integren a nuestro lenguaje de moda contemporáneo?

“Yo creo que normalizándolo, normalizándolo en los espacios donde nos movemos”, respondió la asesora de imagen, mostrando el bolso susu o guajiro que llevaba consigo durante la entrevista. “Este bolso forma parte de lo que sería mi indumentaria hoy aquí en Caracas, o si yo estuviera en París, o si estuviera en Guadualito. Forma parte de mi cotidiano, forma parte de cómo yo me presento ante el otro”.

Moiz criticó la tendencia institucional y de ciertos programadores culturales a presentar estas expresiones como “una curiosidad o como una etnicidad”. “Para una mujer guajira, una manta es una manta y la va a llevar siempre en un momento de gala. Es el otro el que lo puede exotizar o lo puede convertir en algo folclórico”, explicó.

La comunicadora insistió en que el cambio debe venir desde cada persona: “Que forme parte de cómo tú te expresas, porque cómo nos vestimos, las telas que escogemos, los modelos, los colores, todo eso tiene que ver con nuestros valores. Habla de quién eres”.

Moda sostenible y consumo consciente

La conversación derivó hacia el impacto ambiental de la industria textil, un tema que Moiz abordó con datos contundentes y sin caer en simplificaciones. “Para procesar un blue jean se necesitan unos 7 mil, 10 mil litros de agua, y eso sin contar el CO2 que se emite cuando se transporta de un lugar a otro”, señaló.

Sin embargo, la especialista evitó demonizar prendas o materiales específicos. Señaló que incluso el algodón, considerado una alternativa más saludable, tiene un cultivo “sumamente tóxico para la tierra”. Su propuesta apunta más bien a repensar la relación con el consumo: “¿Cuántos jeans tenemos en nuestro armario? ¿Cuántas veces los usamos? Ahí es donde yo creo que empieza el cambio de hábito”.

Como ejemplo, Moiz mencionó un kimono que realizaron en Venezuela Indómita utilizando cuatro pantalones de mezclilla. “Uno de esos pantalones cuenta apagones, otro habla de pandemia. Los convertimos en una nueva pieza, que le deben quedar mínimo 10, 15 años más”. Esta práctica de resignificación textil es el corazón del enfoque sostenible de su proyecto.

“Cuando la gente me dice ‘ay, no, yo no me puedo permitir esto, porque esto es comprar ropa’, yo digo: vamos a empezar con que no hay que comprar más ropa”, afirmó contundente. Moïse reveló que trabaja principalmente con ropa de segunda mano, que en su casa “casi todo, excepto mi colchón y la nevera, ha sido de segunda mano”.

El activismo desde la asesoría de imagen

La periodista preguntó a Dayone cómo es su experiencia como asesora de imagen para educar al público y hacer de este proceso una herramienta de autoconocimiento y activismo, y no solo un acto de consumo.

“El momento de liberación, de emancipación, es cuando ya tú entiendes que te va bien, que te gusta, que está acorde con lo que tú estás haciendo ahorita y con donde tú quieres estar”, respondió. “La indumentaria te lleva a ese lugar donde tú quieres estar. Eso de ‘cómo te ven, te tratan’ es cierto”.

Moiz compartió una anécdota reveladora sobre una sesión de fotografía con una modelo afrodescendiente. “Yo la vestía con colores muy luminosos. Cuando le muestro los colores de labios apropiados para ese traje, me dice: ‘Oye, yo nunca me había atrevido a usar estos labiales, porque todo el mundo todo el tiempo te dice que uses nude'”.

La comunicadora conectó esta experiencia con una crítica más amplia a la moda hegemónica: “Si tienes los labios gruesos, si eres morena, si eres negra, te van a decir que tienes que pintarlos con labios claritos para que no se te noten. El manto de la invisibilidad es algo que la moda hegemónica nos lanza enseguida: no llames la atención”.

La especialista también denunció las exclusiones por talle: “Cuando no hay tallas para ti, cuando no hay formas para ti, cuando no hay cortes para ti, eso es una tiranía”. En su estudio tienen un lema claro: “Nosotros te vestimos hasta la talla que tengas. Nos vamos a mover cielo y tierra para que tú te veas igual de poderosa, igual de hermosa, como todas esas mujeres que te muestra la industria de la moda”.

Aprovechando el tema, Moiz desmontó un mito extendido: “Es mentira que el color negro adelgaza. Si te vistes de un mismo color, así sea blanco, también te va a estilizar, porque no hay cortes en la figura”.

“10 mujeres”: una instalación para la representación afro

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Dayone Moiz habló de su instalación en el Museo Cruz 10, titulada “10 mujeres afro del siglo XX y XXI”. “Es un espacio de juego donde una niña se puede ver reflejada en mujeres que transformaron la historia”, explicó.

Para Moiz, la falta de referentes es un problema profundo: “La representación en temas de lo que se llama, entre comillas, ‘lo otro’ (indígena, afrodescendiente), a veces no encontramos referentes. Los primeros referentes en los que nos miramos los niños son los culturales y deportivos, o de la farándula”.

Las mujeres seleccionadas para la muestra abarcan desde el siglo XVI hasta el presente. La lista incluye a la reina Geomar (reina de un pueblo de negros libres en Buria, Yaracuy, siglo XVI), Isidora Agnes (reina Calypso), Argelia Laya, Miúrica Llanes —“la primera mujer negra con el cabello afro cortico que entró al Miss Venezuela, fue Miss Bolívar en 1981”—, Francia Márquez (ex-vicepresidenta de Colombia), Ángela Davis, Miriam Makeba y Celia Cruz.

“Si en la escuela alguien me dice mono, en ese momento puedo decir: ‘No, no, pero es que en mi casa a mí me explicaron esto’. En ese cuartico escondido, ahí están Argelia Laya, ahí está Miriam Makeba”, reflexionó la artista.

La instalación presentaba a estos personajes desde la indumentaria, con una versión actualizada de cada una. Moiz describió algunos de los vestuarios diseñados para la muestra:

– Argelia Laya (activista que defendió que “la maternidad será deseada o no será”): llevaba un pantalón deshilachado, botas militares y una banda que decía “la maternidad será deseada”, además de un dibujo de un útero en su ropa y una bufanda tipo patchwork que representaba “múltiples úteros”.

– Josephine Baker: llevaba una gran lámpara en la cabeza como símbolo de iluminación, representando su tránsito desde la exotización y sexualización de su cuerpo hacia el feminismo y el activismo por los derechos civiles.

Moiz expresó su deseo de que esta exposición pueda convertirse en un proyecto itinerante. “Gracias al acompañamiento que nos están dando los medios, ojalá que comience ya su ruta y se mueva por todas esas escuelas. Para que sí tengamos espacios de representación y digamos: es chévere ser negro”.

El peso de la imagen en tiempos de crisis

La trayectoria de Dayone Moiz en el mundo de la imagen comenzó de manera inesperada. Según relató en una entrevista anterior, mientras trabajaba como presentadora en Canal Latino TV en España, se dio cuenta de que no contaban con especialistas en vestuario. “Al visionar mis programas me daba cuenta que la blusa cambiaba de color, que mi maquillaje suave me daba una apariencia enfermiza y que mi vestido favorito me sumaba unos cinco kilos de golpe”, compartió en esa ocasión .

Fue precisamente en tiempos de crisis cuando Moiz encontró su llamado: “Es en los tiempos de crisis cuando más debemos cuidar la imagen que transmitimos. La crisis trae desempleo, nos baja la autoestima y reduce las posibilidades de desempeñarnos en las áreas que más nos gustan” .

Un llamado a la audiencia

Hacia el final de la entrevista, Moïse lanzó una pregunta directa a la audiencia: “¿Cuántos jeans tiene usted en este momento en su armario?”. Con esta interrogante, la especialista invitó a la reflexión sobre el consumo textil y la posibilidad de resignificar lo que ya se tiene.

“Después de esta entrevista, nos podamos quedar con que son 10.000 litros de agua que se están dedicando para cada pantalón, y que todos tenemos tres jeans que no nos ponemos”, insistió.

Dónde encontrar a Dayonw Moiz

Al cierre de la conversación, Oriana Chirinos preguntó a la invitada cómo pueden contactarla quienes estén interesados en sus servicios. Moïse respondió que se le puede encontrar en redes sociales como Dayone Moiz (aclaró la pronunciación: “Day on, día encendido; Moiz, como maíz”). También están presente el proyecto Venezuela Indómita.

“Ahí me pueden conseguir, no solo para servicios, sino consultas, para todo. Esta exposición esperamos que, gracias al acompañamiento que nos están dando en los medios, comience ya su ruta y comience a moverse por todas esas escuelas”, concluyó.