Muestra colectiva “Diálogos, tránsitos, miradas” se inaugurará en el Iartes 🗓

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La sala Gladys Meneses del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (Iartes) acogerá la exposición colectiva “Diálogos, tránsitos, miradas”, a inaugurarse este viernes 29 de mayo. En esta muestra, siete artistas visuales ofrecen propuestas que desdibujan los matices de lo cotidiano, la violencia y lo ajeno. La exposición reúne obras de Georgianna Abreu, Leonor Basalo, Loly Mar Castillo, Tania León, Yajaira Sánchez, Yasmina Lizardo y Sofía López.

Lizardo, que también es curadora de la muestra, indicó que el diálogo que se genera entre las piezas aborda “un ecosistema de formas que trascienden la representación mimética para interrogar esas vías de representación en el descalabro conceptual del día a día”, todo bajo el lenguaje artístico contemporáneo.

‎Asimismo, el director general del Iartes, Zacarías García, quien acompaña de cerca los procesos de gestación y montaje de la muestra, destacó la relevancia de la exposición al proyectar la participación de la mujer en el arte. ‎”Este es un proyecto sumamente importante. Es una exposición que estaba pensada para celebrar el Mes del Artista Plástico, pero que tiene la particularidad de estar integrada exclusivamente por mujeres. Son artistas venezolanas extraordinarias que representan, al menos, a dos generaciones”, expresó García.

‎El también director del Museo de Bellas Artes extendió una invitación al público general para visitar los distintos espacios expositivos del país. “Lo que tenemos en esta temporada en galerías y recintos museísticos es de lo más importante, y cuenta con un excelente nivel artístico”, expresó.

‎El público podrá disfrutar de una variedad de disciplinas presentes en la exposición. Muestras de videoarte, pintura y ensamblajes hacen de “Diálogos, tránsitos, miradas” una exposición completa y nutrida en el panorama de las artes visuales.

El viernes 29 de mayo de 2026
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