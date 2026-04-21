El Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón inaugura la muestra “No soy un caballo”

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través de la Fundación Museos Nacionales (FMN), invita al público en general a la inauguración de la exposición “No soy un caballo”, que se llevará a cabo este jueves 30 de abril a las 4:30 p.m. en la sala 6 del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (Maccar), ubicado en el complejo urbanístico Parque Central.

Prensa: FMN

Bajo la curaduría de Robert Darío Cárdenas, la muestra ofrece una profunda reflexión sobre la relación entre el arte y la realidad. La exposición se aleja de la representación tradicional del equino —figura históricamente ligada a la nobleza, la guerra y la libertad— para explorar nuevas dimensiones simbólicas influenciadas por las vanguardias artísticas.

En esta exhibición, la figura del caballo trasciende su anatomía convencional: puede transformarse en una motocicleta, en una mancha, en un ser humano o, simplemente, dejar de ser lo que aparenta.

Este evento forma parte de la programación expositiva del Maccar, orientada a la educación y promoción del patrimonio artístico contemporáneo del museo.