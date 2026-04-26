“Eros Circus” del artista Carlos Sánchez Vega se expone en el Museo de la Estampa y el Diseño

La Fundación Museos Nacionales (FMN), a través del Museo del Diseño y la Estampa Carlos Cruz-Diez (MEDI), inauguró este viernes 24 de abril la exposición “Eros Circus”, basada en la exhibición de 111 cuadernos del artista Carlos Sánchez Vega.

Texto: Prensa FMN / Fotos: Juan Lacruz

Carlos Sánchez Vegas, artista plástico con más de medio siglo de trayectoria y quien se define como virtuoso del dibujo, ofrece en esta exhibición una mirada retrospectiva que abarca desde sus trazos iniciales a los 17 años hasta la actualidad.

El espectador realiza un recorrido estructurado en cuatro fases. En la primera fase, se enfrenta a la pulcritud del grafito sobre papel en la serie “Lo que hablan las mujeres”, una descripción gráfica del pensamiento femenino compartido en espacios de intimidad, refiere el autor.

La segunda fase traslada al visitante a través del concepto “Circus”, donde se muestra un recorrido emocional de las ciudades que han marcado al artista. Desde Bruselas y Pittsburgh hasta México, Sao Paulo, Nueva York y, por supuesto, Caracas, Sánchez Vegas traduce la esencia de cada geografía en color y forma.

La tercera etapa comprende el núcleo de la muestra. Aquí, los prejuicios deben dejarse de lado. Se trata de la colección de “Libros de artista”, donde la carga erótica y el sexo se manifiestan en sus diversas formas, trabajadas por la técnica impecable de trazos y líneas.

Finalmente, la cuarta fase cierra con un espacio íntimo donde Sánchez rinde homenaje a su maestra y amiga, Mercedes Pardo, a través de un collage que dialoga con una obra de la artista.

Sánchez Vegas destacó tener años tratando de convertir la “pornografía” en arte. Para este propósito, acudió a María Sequera, investigadora y curadora del MEDI, quien se encargó de describir, de realizar la curaduría de la exposición y la redacción de los textos de sala.

“Esta muestra no ocurre bajo la carpa de una lona, sino sobre la superficie vibrante de una piel. El cuerpo se convierte simultáneamente en el acróbata y en el escenario. Es un duelo magistral entre la línea y el color”, refiere Sequera en el texto principal.

El artista informó que realizará la donación íntegra de las obras exhibidas al Museo de la Estampa y El Diseño Carlos Cruz Diez, con el fin de que pase a formar parte de la colección de la Fundación Museos Nacionales.

Por su parte, Leoner González, director del MEDI, expresó su profundo agradecimiento, señalando que la donación total de la obras de Sánchez Vegas supera las 5.000 piezas.

La jornada inaugural contó con una nutrida asistencia y con el performance de la agrupación “Inner”, quienes interpretaron la danza “El hilo que nos une”, una metáfora perfecta para la conexión entre el artista, su obra y el público.

“Eros Circus” está abierta al público en las salas del Museo del Diseño y la Estampa Carlos Cruz-Diez de martes a domingo y con entrada gratuita.