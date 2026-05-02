Exposición “Yo no soy un caballo” llegó al Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón

El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (Maccar) inauguró este viernes 30 de abril la muestra “Yo no soy un caballo” para rendir homenaje al artista venezolano Antonio Lazo. “Yo no soy un caballo” presenta al público 25 piezas, originales de Lazo y de otros artistas venezolanos, pertenecientes a la colección que resguarda el Maccar.

Texto: Fundación Museos Nacionales / Fotos: Edys Glod

En la exposición se destaca el trabajo de Antonio Lazo, quien con su estudio (en el que analiza la anatomía del caballo) figura y desfigura la presencia de este animal en tres elementos primordiales que son: el cuerpo, la línea y la lingüística.

Mary Pemjean, presidenta de la Fundación Museos Nacionales (FMN), manifestó su satisfacción por el trabajo realizado en los espacios del Maccar, debido a que en la sala número 6 del recinto cultural se reencuentran importantes artistas nacionales e internacionales con sus creaciones.

“En esta sala se exhiben importantes obras de la Colección. Acá se pueden ver piezas de Antonio Lazo, Gabriel Bracho y Pedro León Zapata, entre otros destacados creadores. Esta exposición es significativa porque muestra la importancia que ha tenido la figura del caballo en la historia de las artes visuales”, mencionó Pemjean.