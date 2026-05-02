Exposición “Yo no soy un caballo” llegó al Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón

El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (Maccar) inauguró este viernes 30 de abril la muestra “Yo no soy un caballo” para rendir homenaje al artista venezolano Antonio Lazo. “Yo no soy un caballo” presenta al público 25 piezas, originales de Lazo y de otros artistas venezolanos, pertenecientes a la colección que resguarda el Maccar.
Texto: Fundación Museos Nacionales / Fotos: Edys Glod
En la exposición se destaca el trabajo de Antonio Lazo, quien con su estudio (en el que analiza la anatomía del caballo) figura y desfigura la presencia de este animal en tres elementos primordiales que son: el cuerpo, la línea y la lingüística.
Mary Pemjean, presidenta de la Fundación Museos Nacionales (FMN), manifestó su satisfacción por el trabajo realizado en los espacios del Maccar, debido a que en la sala número 6 del recinto cultural se reencuentran importantes artistas nacionales e internacionales con sus creaciones.
“En esta sala se exhiben importantes obras de la Colección. Acá se pueden ver piezas de Antonio Lazo, Gabriel Bracho y Pedro León Zapata, entre otros destacados creadores. Esta exposición es significativa porque muestra la importancia que ha tenido la figura del caballo en la historia de las artes visuales”, mencionó Pemjean.
Reynaldo Landaeta, director ejecutivo del recinto para las artes, destacó la importancia que ha tenido la figura del caballo en la historia de la humanidad, así como en el ámbito de las artes plásticas.
“El caballo es una figura que ha estado siempre presente en la historia del arte debido a que, de alguna forma u otra, narra o cuenta las épicas batallas que se libraron en otros tiempos (…) El caballo puede ser símbolo de libertad, de nobleza, de fuerza. Por ende, nos sentimos emocionados de poder inaugurar esta exposición”, afirmó Landaeta.
En el ámbito curatorial, Robert Cárdenas señaló en su texto que, para esta propuesta, un caballo puede tener diversas connotaciones: desde una moto, una mancha, un ser humano e incluso pudiese también no ser un caballo. “La presencia del equino en el arte aparece desde tiempos inmemoriales. Su papel en la cultura es casi tan importante como su aporte a la civilización y al desarrollo de la humanidad. Su enorme valor simbólico es también un reflejo de lo crucial que ha sido su figura en la cultura y la sociedad. Al caballo siempre se le asocia con la libertad, la sexualidad, el impulso, la voluntad, el trabajo, la nobleza, el campo y la guerra”, puntualizó el curador de la muestra.
El recinto para las artes extiende la invitación a toda la ciudadanía a ser parte activa de esta exposición, pues, denota la importancia que ha tenido el caballo en el devenir de la historia. Además, destaca el trabajo de Antonio Lazo, un artista que no se dejó llevar por las reglas académicas del arte, en las que prevalece el estilo y la técnica como única forma de calificar una obra, y le da un matiz de realce a la exposición. “Antonio Lazo trabaja con una elocuencia que toma en cuenta la libertad del trazo elegante. Esta muestra expresa esa libertad de voluntad del artista que no se debe perder”, sentenció Santiago Larez, investigador del Maccar.