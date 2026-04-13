13 de abril, Día de la Dignidad: Una mirada decolonial desde las artes y la memoria popular

En una nueva emisión del programa “60 minutos: La Creación y lo Diverso”, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, los conductores periodistas Nodelys Colmenares y Miltiño Ochoa, junto al artista visual José Gregorio Castro, conversaron vía telefónica con el profesor Zacarías García, presidente del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (Iartes) sobre el significado del 13 de abril, fecha que conmemora el retorno del comandante Hugo Chávez al poder en 2002 y que ha sido instituida como el Día de la Dignidad Nacional en Venezuela.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Programa 60 Minutos / Fotos: Redes Sociales.

Puede escuchar la entrevista aquí:

La conversación, que tuvo lugar este lunes 13 de abril de 2026, se centró en la relación entre la descolonización, la identidad cultural y el poder popular, con especial énfasis en el rol de las artes plásticas y los símbolos patrios como la bandera en la construcción del imaginario nacional.

El 13 de abril: Consolidación del poder popular

El profesor Zacarías García abrió la conversación destacando la relevancia del 13 de abril no como un “cuento”, sino como un hecho histórico concreto de dignidad colectiva.

“Hoy es el Día de la Dignidad, y yo creo que eso no es un cuento. Nos estamos refiriendo a la independencia y a la autodeterminación de los pueblos, de cómo una sociedad completa se impone y exige el regreso de su líder y lo consigue. Ese día pudimos ver cómo la sociedad toda se impone, demanda el regreso de su líder y lo consigue” , afirmó el profesor.

Para García, este acontecimiento tiene una relevancia equiparable a la fundación de la República, pues representa un acto decolonial fundacional. En este sentido, mencionó que el primer acto emancipatorio en el continente fue la independencia misma, seguido por la creación de una gramática desde Nuestra América por parte de Andrés Bello —”que también es nuestro“— y por el pensamiento de Simón Rodríguez.

“Yo pienso que fue así: el hecho de haber fundado República en el continente es un primer acto decolonial. Así como esos actos, nuestras sociedades se van haciendo, van construyendo su imaginario y van asumiendo símbolos que de alguna manera nos identifican, fortalecen la identidad y nos dan raigambres” , explicó.

El pensamiento decolonial en Venezuela

La conversación abordó el concepto de descolonización como un proceso necesario y vigente. Ante la pregunta de Miltiño sobre cómo se ve este proceso en la actualidad —especialmente frente a hechos como el secuestro del presidente Chávez en 2002—, García señaló que se trata de un fenómeno neocolonial o de recolonización.

“Es un proceso neocolonial o de recolonizar lo que fueron en otro tiempo los territorios proveedores de bienes a los imperios. El acto terrible que hemos vivido es un acto absolutamente neocolonial de intimidación a nuestro pueblo. En esa lucha estamos, nunca pensamos que era tan simple conquistar nuestra autodeterminación” , reflexionó

Afortunadamente, García destacó que en Venezuela se ha creado conciencia e institución en torno a este tema. Como dato relevante que complementa la entrevista, existe en el país el Instituto Nacional de Descolonización de Venezuela, anunciado por el presidente Nicolás Maduro en octubre de 2018 y encargado al entonces ministro de Cultura Ernesto Villegas .

Este instituto, que forma parte del Plan de la Patria 2025, tiene como objetivo “terminar con los reflejos condicionados que producen que la humanidad piense como las élites dominantes” y combatir la formación eurocéntrica que aún prevalece en los programas educativos . Según declaraciones de Villegas en 2018, “la descolonización es un eje transversal de la revolución y un propósito nacional”, y se requiere el desmontaje de los mecanismos coloniales a través de la adecuación de la mirada hacia nuestra historia venezolana .

El pensador Ramón Grosfoguel, presente en aquellas reuniones fundacionales, señaló entonces que “para descolonizarnos de las formas de pensar tenemos que tomarnos en serio el pensamiento de nuestros propios pensadores en lugar de estar importando ideas que vienen del norte global” .

“Afortunadamente en Venezuela hemos hecho conciencia, hemos creado institución, incluso existe entre nosotros un instituto de investigación y de los problemas decoloniales. Tenemos posiblemente el cuerpo de reflexiones y de bibliografía más extraordinaria fortaleciendo la necesidad y la urgencia de pensar y de crear el mundo desde nosotros” , coincidió el profesor García durante la entrevista.

La noción de cultor: Un legado de Chávez

Uno de los aportes más valiosos del comandante Hugo Chávez a la vida cultural venezolana, según destacó García, fue la recuperación de la noción de “cultor”.

“Hay algo que le debemos al presidente Chávez, que fue recuperar la noción de cultor. La noción de cultor es abarcante, va más allá del artista, que es un área más especializada; es incluyente de cultores de toda naturaleza, de la música, de la memoria, de las tradiciones y de las cofradías populares y de toda esa suma de elementos que constituyen el imaginario nacional. Yo creo que eso se lo debemos al presidente Chávez, haber recuperado y haber instituido la noción de cultor”, afirmó.

Esta visión integradora de la cultura ha sido continuada durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tal como señaló el conductor Miltiño, quien destacó que el actual jefe de Estado mantiene vivo ese legado junto al presidente encargado de Cid Rodríguez.

El mes de abril: Cuna de creadores

El profesor García se refirió también a la riqueza creativa del mes de abril, señalando que existe una “coincidencia astrológica” que ha dado a Venezuela una cantidad extraordinaria de creadores notables nacidos en este mes.

Aunque la conversación se concentró en los temas de descolonización y dignidad, García sugirió a los conductores que en futuras emisiones dedicaran un segmento a presentar a esos artistas plásticos y creadores de abril al público oyente.

“Tenemos una cuota extraordinaria de creadores notables de nuestro país en el mes de abril. Concentrándonos en algunos de los que han tenido más peso, creo que es importante que ustedes puedan realizar ahora y dar a conocer para nuestros oyentes, que siempre están interesados en saber de las artes plásticas” , indicó.

El profesor Zacarías García se despidió con un abrazo, reiterando su disposición a acompañar al equipo en futuras emisiones para seguir profundizando en temas de arte, cultura y pensamiento decolonial.