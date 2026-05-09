Homenajearon a la Cruz de Mayo con cantos, décimas y repiques en el Centro Simón Bolívar

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La reconocida agrupación Tradiciones de Venezuela condujo con sus cantos, décimas y repiquetear de tambores una muy íntima pero encendida celebración que, en honor a la florida Cruz de Mayo, tuvo lugar en el caraqueñísimo Centro Simón Bolívar.

Prensa IAEM (Texto: Luisa Ravelo / Fotos: Gustavo Quintana y Luigino Bracci Roa)

Lo que empezó con un pequeño grupo de decimistas al pie de la Cruz, terminó por reunir a un nutrido grupo de personas de palmas batientes y pies que solitos marcaban el paso que el ritmo dictaba. Todo aquel que transitaba por los predios sintió el llamado del tambor, el cuatro, los quitiplás y las maracas que marcaban rítmico curso de las décimas y loas entonadas por promeseros y promeseras ante el Santo Madero, lleno de colorines y escoltado por decenas de banderines que danzaban al soplar del viento.

Esta festiva demostración de fe fue una iniciativa del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), órgano adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y de los participantes del taller “Armemos el Velorio”, cátedra que se extendió por espacio de 8 semanas.

Así, cultores y participantes del taller por igual dieron muestra de sus habilidades en la entonación de décimas, todas entonadas por la salud, el trabajo, la familia. Y en un momento de emoción y conciencia colectiva, se escuchó la necesaria y urgente loa por la paz de Venezuela, el levantamiento de las sanciones económicas, y la pronta liberación de nuestro presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, injustamente arrebatados de nuestra tierra.


‎Presente en esta festiva muestra de devoción, ‎el presidente del IAEM, Juan Pérez, guió a los presentes por las particularidades de esta celebración en las distintas regiones del país, desde la Salve y otros cantos característicos de la región larense, pasando por cantos del llano como el Condolirio y La Paloma, hasta alcanzar la fulía cumanesa y galerones orientales, sin olvidar las décimas entonadas en Caracas, La Guaira y Barlovento.

La agrupación Tradiciones de Venezuela, que lideró este colorido encuentro, conforma a un grupo de comprometidos hombres y mujeres que están en la tarea de difundir la tradición musical venezolana en forma vivencial; labor que por casi 3 década los ha llevado a interpretar lo mejor de nuestra sonoridad a diversos países de Latinoamérica y Europa, amén de otros destinos más remotos, como Palestina e Indonesia.

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