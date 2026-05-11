«Del Jordán al Caribe»: Foro abordará sincretismo, fe y resistencia cultural en las fiestas de San Juan Bautista 🗓

La cultura afrovenezolana y la ancestral celebración de San Juan Bautista serán el eje central de un foro que se realizará el próximo sábado 23 de mayo en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en Caracas. Bajo el nombre «Del Jordán al Caribe: Sincretismo y Fe», el evento reunirá a más de diez ponentes, cultores populares, investigadores y representantes de la Iglesia Católica para dialogar sobre la historia, las variantes regionales y el futuro de esta manifestación declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2021.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Luigino Bracci

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La cita es a partir de la 1:00 de la tarde, aunque se recomienda al público llegar con antelación para completar el proceso de acreditación. La sede será la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, ubicada en la esquina de Salas, entre el Ministerio de Educación y la Iglesia de Las Mercedes, en el centro de Caracas .

Convocan cultores con décadas de trayectoria

La iniciativa está liderada por Cindy Arias, profesora de música y directora del coro, y por César Talavera, reconocido cultor popular, director de la agrupación Mapire de Venezuela y de la Sociedad de San Juan Bautista de la parroquia Antímano.

En una entrevista para el programa Tierra de Aventuras, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM con la conductora Angie Vélez, Talavera explicó que la necesidad de este foro nace de la urgencia por formar a las nuevas generaciones que se han sumado con fervor a esta tradición. «Nosotros ya estamos en un transitar, esto no es para siempre, y ellos deben estar bien enfocados y formados en lo que se refiere a las fiestas», señaló. Talavera destacó que su organización, Mapire de Venezuela, fundada en 1983, trabaja bajo los pilares de la investigación, la formación y la difusión de la cultura afrodescendiente.

Herencia de resistencia desde 1611

Uno de los puntos centrales que se abordarán durante el foro es la profunda historia de resistencia que guarda esta celebración. Los organizadores recordaron que las primeras cofradías en honor a San Juan Bautista en territorio venezolano datan de 1611, cuando la población esclavizada logró constituir espacios de reunión y fe. «Nosotros somos herederos de una cultura que nace precisamente de la resistencia desde el periodo de la esclavitud», enfatizó Talavera.

Esta tradición, que fusiona el calendario católico con rituales y tambores de origen africano, se mantiene vigente hoy en día en más de 50 cofradías a nivel nacional . La parroquia Antímano, donde trabaja Talavera, es depositaria de una de las imágenes más antiguas de la ciudad, conocida como el San Juan de la Cofradía de Antímano, que data de hace aproximadamente 200 años .

Programación: exposiciones, ponencias y diálogo interreligioso

El foro no solo se quedará en la teoría. La jornada incluirá una exposición fotográfica del artista Luis Zulueta y una muestra gráfica de los 27 años de trayectoria de la agrupación Mapire de Venezuela. Además, habrá una feria de artesanía textil y nuevos emprendimientos, donde los asistentes podrán adquirir piezas únicas.

En el ámbito académico, se contará con la participación de destacados investigadores como Arnoldo Barroso, Jesús «Chucho» García, Daniel Benítez y el maestro Chinchilla, entre otros. También estarán presentes Álvaro Rivero, quien ofrecerá la ponencia sobre el San Juan desde la perspectiva de la Iglesia Católica, y Michelle Durán, quien abordará el marco jurídico y la libertad de culto consagrada en la Constitución venezolana.

Los temas a tratar serán variados: desde cómo se vive la fiesta en el contexto urbano de Caracas (donde convergen devotos de Miranda, Aragua, Yaracuy y Carabobo), hasta el análisis del sincretismo espiritual a cargo de expertos como José Chinchilla y Juan Carlos Ayala.

Un foro con vocación de permanencia

César Talavera adelantó que la intención de los organizadores es que este encuentro no sea un hecho aislado, sino que se convierta en un foro permanente que pueda replicarse en otros estados del país. La meta final es conformar grupos de trabajo para diseñar programas de formación, sistematizar investigaciones y promover la difusión de las fiestas tradicionales como pilares de la identidad nacional.

La invitación está abierta a todo el público: sanjuaneros, sanjuaneras, educadores, investigadores y cualquier persona interesada en conocer y salvaguardar esta herencia cultural única. La entrada es libre y la actividad se realizará en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, el sábado 23 de mayo a partir de la 1:00 p.m.