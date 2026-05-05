Delcy Rodríguez lideró reconocimiento a deportistas que participaron en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

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Este lunes, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó un acto oficial de recibimiento y reconocimiento a los atletas nacionales que participaron en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Texto: Prensa Presidencial

Este recibimiento a los jóvenes venezolanos se dio luego que la delegación criolla lograra el subcampeonato general por primera vez en la historia de esta cita deportiva.

Delcy Rodríguez: Reconocimiento a deportistas participantes en Juegos Suramericanos de la Juventud
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En este contexto, es relevante destacar que el tricolor nacional brilló con luz propia en el evento celebrado del 12 al 25 de abril, en el que Venezuela se consolidó como la segunda potencia deportiva juvenil de la región, alcanzando así un récord histórico de 83 medallas en total, desglosadas de la siguiente manera:

  • 33 Medallas de Oro (Récord histórico para el país)
  • 21 Medallas de Plata
  • 29 Medallas de Bronce

Por este motivo, este resultado sitúa a la Nación venezolana por encima de potencias regionales como Argentina, con quien se disputó intensamente el segundo lugar del medallero hasta el último momento.

El alto rendimiento de la juventud venezolana fue el protagonista de esta gesta épica, ya que el éxito deportivo se pudo evidenciar en el dominio de tres disciplinas fundamentales que lideraron el aporte de metales dorados: levantamiento de pesas, atletismo y lucha.

Por tanto, es importante mencionar que este logro histórico es el resultado de un esfuerzo sostenido por parte del Gobierno Nacional, quienes a través de la promoción y el fortalecimiento del deporte como política pública, se han implementado programas de formación integral, masificación deportiva y desarrollo de alto rendimiento que hoy rinden frutos en el escenario internacional.

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