Cruz de Mayo en Naiguatá rindió homenaje póstumo al cultor Elvis Liendo

Como parte de su celebración de Cruz de Mayo, el guaireño y muy tradicionalista poblado de Naiguatá rindió un emotivo y merecido homenaje a la memoria del inolvidable cultor Elvis Liendo, cuya voz y entrega dejaron una huella imborrable en el alma de esa pintoresca parroquia costera.

Texto y Fotos: Misión Cultura

El encuentro tuvo lugar en el sector Pueblo Arriba – El Estanque, espacio que se convirtió en altar de recuerdos para honrar a quien en vida fuera un pilar de los Peregrinos del Niño Jesús y una voz fundamental en el canto de la fulía.

Entre aromas de incienso y el colorido del sagrario portador del madero santo, la comunidad recordó la pasión con la que Liendo vivió y difundió de manera protagónica las tradiciones que hoy definen la identidad guaireña.

La Misión Cultura La Guaira estuvo presente para acompañar este acto de amor colectivo, representada por los compañeros y cultores Germania Ugueto, Orlando Domínguez y Deglys Elías, quienes junto a los vecinos y familiares reafirmaron que el legado de los cultores no muere, sino que se transforma en semilla cuyo florecer en manos queda de la generación emergente.