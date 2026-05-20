Este jueves 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, instituciones del Estado firmarán convenios estratégicos para fortalecer la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial del país, encabezados por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez; y el presidente del Centro de la Diversidad Cultural (CDC), Benito Yrady.

Texto: Prensa MPPC (Dayana Martínez)

Estos acuerdos contribuirán a estimular el esfuerzo conjunto por preservar las expresiones tradicionales de la nación y a ampliar los planes de acción del Centro de la Diversidad Cultural, que se alista para celebrar su 20.° aniversario en agosto próximo.

El presidente de dicha institución, Benito Yrady, recordó que el decreto presidencial 4.738, emitido el 16 de agosto de 2006 por el comandante Hugo Chávez Frías, dispuso la nueva denominación del organismo. Sus antecedentes más remotos se encuentran en los servicios de investigación en material cultural del Ministerio de Instrucción Pública, creados en 1946. Por ello, este 2026 se celebran también los 80 años del inicio del estudio reglamentado del patrimonio vivo por parte del Ejecutivo Nacional.

A casi ocho décadas de iniciar esa tarea, la labor hoy se centra en la acción permanente para preservar la identidad. Al respecto, Yrady explicó que “después de la decimotercera edición del Foro Permanente sobre la Diversidad Cultural (en 2021), nosotros como fundación hemos hecho una campaña permanente por la valorización y salvaguarda del patrimonio vivo, con el fin de asegurar el reconocimiento de expresiones culturales y técnicas de tradición que las comunidades recrean día a día, y también para evitar repercusiones negativas en su continuidad, ante las amenazas de la globalización y la homogeneización”.

En línea con ese objetivo, se prevé la firma de tres convenios específicos sobre la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, en colaboración con la Alcaldía del municipio Acevedo, estado Miranda; la Red de Patrimonio y Diversidad Cultural; y la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Además, se discutirá una posible resolución para impulsar esta importante campaña.

En este sentido, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) y la Alcaldía del municipio Acevedo suscribirán un acuerdo que otorgará relevancia y valor a toda la región de Barlovento. “Este acuerdo busca fortalecer un gran movimiento que ha estado presente en la región durante siglos, relacionado con sus raíces tradicionales”, detalló Yrady.

Además, se establecerá un convenio con los movimientos de redes de patrimonio cultural y diversidad cultural de Venezuela que busca “atender un conjunto de acciones a escala nacional y centrarse en la organización de redes patrimoniales en todo el territorio nacional, siguiendo la trayectoria de esta organización desde sus inicios”, agregó.

Asimismo, se firmará una resolución a través de la cual la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson se compromete a apoyar la campaña por la valorización y salvaguarda impulsada por el CDC.

Esta campaña, que es permanente, tiene como objetivo fortalecer los conocimientos sobre el patrimonio cultural inmaterial entre docentes del Ministerio del Poder Popular para la Educación en las áreas de educación inicial, primaria y básica. Yrady destacó que la misma se fundamenta en la necesidad de valorar y dar un mayor grado de salvaguarda a aquellas manifestaciones culturales que han sido declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. “Hasta la fecha, Venezuela cuenta con 11 inscripciones y hay tres expedientes que están a la espera por evaluación técnica y del comité intergubernamental de la Unesco: el tamunangue, la arepa y la hallaca”, dijo.

Yrady hizo énfasis en la recopilación significativa de documentos que Venezuela ha presentado ante la Unesco y, ante esto, “resulta crucial reforzar las medidas de salvaguarda para evitar que la globalización afecte nuestras costumbres, culturas y creencias”.

Finalmente, anunció que se inaugurará la exposición fotográfica “Sabiduría originaria de Venezuela”, que ofrece imágenes captadas por Rafael Salvatore. Esta muestra incluye objetos etnográficos y retratos de diversas etnias indígenas, como los añú, barí y warao, entre otros. La muestra busca visibilizar y valorar la diversidad cultural indígena del país, además de servir como un espacio de reflexión sobre la pervivencia de los habitantes originarios.

En el acto se realizarán muestras de distintas manifestaciones que han ingresado a la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad promovida por la Unesco: Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela (Diablos de Turiamo); Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire; Programa para la Salvaguardia de los Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua (núcleos de Iniciación Transmisión de Saberes); El Joropo en Venezuela (Colonia Tovar); Ciclo Festivo alrededor de la Devoción y Culto por San Juan Bautista (Parroquia La Vega de Caracas); y Los Palmeros de Chacao. Como invitados especiales estará el colectivo de Tamunangue o Sones de Negros.