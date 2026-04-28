Gala “La Mujer en la Danza” llega al Museo de Arte Contemporáneo 🗓



En el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Misión Cultura y el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, invita al público a sumergirse en una experiencia estética única con la puesta en escena titulada La Mujer en la Danza, Gala de concierto interdisciplinaria.



Texto: Misión Cultura (Luis Rebolledo) / Fotos: Cortesía

Este proyecto, de Carolina Veracierta, bailadora de danza tradicional; surge como un homenaje a la diversidad del movimiento femenino, proponiendo un diálogo abierto entre cuatro lenguajes que han definido la historia del cuerpo: el tradicional, el clásico, el contemporáneo y el urbano. Más que una sucesión de coreografías, la gala se presenta como un territorio de creación donde se rompen las barreras entre lo académico y lo popular para honrar la evolución de la mujer como patrimonio vivo de la humanidad.

La propuesta se aleja de las estructuras rígidas y las presentaciones aisladas para buscar una narrativa orgánica y envolvente. A través de transiciones conjuntas, bailarinas de distintas disciplinas se encuentran en el escenario para demostrar que el movimiento es un lenguaje universal que trasciende cualquier frontera técnica. El espectador podrá presenciar cómo el cuerpo transita por diferentes estados, simbolizando un pulso humano que se transforma pero que mantiene una esencia común, logrando que la transición entre estilos se perciba como un suspiro continuo y no como una interrupción.

El viaje coreográfico comienza con El Origen, una inmersión profunda en la danza tradicional y la raíz cultural. En este primer acto, la conexión telúrica con el suelo se manifiesta a través de los ritmos que nos definen, desde la fuerza del tambor y la elegancia del joropo hasta la cadencia del tamunangue, el merengue caraqueño y el calipso.

Es un reconocimiento a la herencia que habita en la memoria de la piel, sirviendo de base para que la narrativa se eleve posteriormente hacia La Estructura y el Aire. En este segundo momento, el ballet clásico y neoclásico toman el protagonismo, utilizando fragmentos de repertorio que contrastan la precisión técnica con la libertad de las líneas neoclásicas, buscando siempre esa ingravidez que caracteriza a la disciplina.

A medida que avanza la velada, el escenario se abre a La Libertad, un segmento dedicado a la danza contemporánea que explora el uso del peso, el espacio y la introspección. Aquí, se desmitifica la rigidez técnica para dar paso a una expresión emocional cruda y humana, donde el cuerpo se permite ser vulnerable y reflexivo. Este pulso se acelera finalmente en La Urbe y el Ritmo, donde la energía del Hip-Hop y el Street Jazz conecta la danza con la vida cotidiana y la vibrante identidad de la ciudad, integrando elementos estilizados que celebran la vitalidad del presente a través de coreografías de alta potencia cinética.

El gran cierre de la noche llega con La Confluencia, una obra creada específicamente para esta gala donde todos los elencos regresan al escenario en una amalgama de estilos. En esta pieza final, las disciplinas se fusionan para demostrar que no existen compartimentos estancos en el arte, sino una sola evolución del espíritu humano convertido en movimiento.

Esta cita imperdible con la belleza y el talento nacional tendrá lugar el próximo miércoles 29 de abril de 2026, a las 6:00 de la tarde, en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. La entrada es libre, permitiendo que todos los amantes de la cultura se unan a esta celebración de la vida a través del arte del cuerpo.