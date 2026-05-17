Parroquia San Juan festejó 106 años del nacimiento de Aquiles Nazoa con música, teatro y tradición

Con un ambiente lleno de alegría, color y fervor comunitario, la parroquia San Juan de Caracas celebró los 106 años del natalicio del recordado maestro Aquiles Nazoa. El homenaje, enmarcado en el espíritu del Festival de las Cosas Sencillas, se llevó a cabo en un territorio profundamente ligado a la vida y obra del escritor.

Foto y texto: Fundación Misión Cultura

El epicentro de la jornada fue el Bulevar Aquiles Nazoa, ubicado al lado de la Plaza Capuchinos, donde se concentraron cultores, creadoras y creadores locales para rendir tributo al poeta. Las actividades, en las que participó el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Misión Cultura, iniciaron con un recorrido por las calles de la comunidad de El Guarataro, sector popular donde vivió el artista; allí,al ritmo de música tradicional y acompañados por el colorido baile de las emblemáticas burriquitas, la comunidad llenó de vida cada rincón antes de retornar al bulevar principal.

De regreso en el punto central del evento, los asistentes disfrutaron de fragmentos de “Los Martirios de Colón” y del poema “El último pan de hornero”, interpretados por el Grupo Teatral Fantoche, bajo la dirección del actor y director Diego Sadot.

Esta fiesta de la identidad nacional contó con la participación de la viceministra de Economía Cultural, Rosario Soto, quien destacó la vigencia del pensamiento del escritor. “Aquiles Nazoa nos enseñó a valorar los poderes creadores del pueblo. Hoy celebramos su legado no solo recordando sus letras, sino impulsando la economía y el quehacer cultural de nuestras comunidades”, afirmó la funcionaria.

Como parte del apoyo institucional a la cultura popular, las autoridades entregaron certificados de reconocimiento a los cultores de la parroquia San Juan, por su incansable labor en mantener vivas las tradiciones en el sector.

Finalmente, la comunidad, los músicos y las autoridades se unieron en una sola voz para cantar el cumpleaños feliz en honor al inolvidable poeta de El Guarataro, como parte de una jornada que reafirmó que el legado de Aquiles Nazoa sigue más vivo que nunca en el corazón del pueblo venezolano.