Venezuela y Nicaragua fortalecen lazos de cooperación cultural

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, y el embajador de la República de Nicaragua en Venezuela, Isidro Rivera Guadamuz, sostuvieron un encuentro amistoso para establecer una agenda de intercambio y convenios en materia cultural, la cual se fortalecerá en próximas mesas técnicas de trabajo.



Prensa MPPC (Texto: Stiven Rodríguez Volcán / Fotos: Nathael Ramírez)

El ministro Cazal manifestó que Venezuela “está abierta a la cooperación y al intercambio cultural”, por lo cual se evaluó la formalización de convenios bilaterales.

Hizo énfasis en que ambas naciones poseen un enorme potencial en materia cultural, por lo que puntualizó que “la idea es encontrarnos con nuestras identidades y promoverlas”.

El titular de la cartera de Cultura recordó que la unión entre ambos países tiene raíces profundas y rememoró a los venezolanos que lucharon junto al líder revolucionario Augusto César Sandino en defensa de la soberanía nicaragüense, forjando así una historia común de resistencia.

El embajador Rivera Guadamuz afirmó que su visita busca estrechar la relación entre pueblos hermanos. Destacó que para los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, es importante “conocer y aprender más de la gestión cultural en Venezuela. Para quienes amamos la cultura, el arte y la identidad de nuestros pueblos originarios, esto es un aspecto clave para una nación”.

El diplomático señaló que, tras superar diversos retos históricos, Nicaragua transita hoy una ruta de crecimiento, donde lo cultural es fundamental, y citó como ejemplo la creación de Casas de Cultura y museos en todo su territorio.

En la reunión también participó la viceministra de Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean, quien presentó un balance del panorama nacional en cuanto a museos y artesanía, por nombrar algunos aspectos.

En el marco de las relaciones entre ambas naciones, el próximo 4 de mayo, con motivo del Día de la Dignidad Nacional de Nicaragua, la embajada de dicho país rendirá honores al Libertador Simón Bolívar con una ofrenda floral en el Panteón Nacional. De igual forma, el 18 de mayo se conmemorará el aniversario número 131 del natalicio del general Augusto Sandino con diversas actividades culturales, entre las que destaca la realización de un mural artístico.