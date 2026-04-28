Taller “Fundamentos esenciales del sonido” en el Barrio Unión de Petare 🗓

¡Se prendió la platabanda! Si te gusta el buen sonidero nacional, pero del bueno, llegó la oportunidad de sonar como los duros. En Zona de Descarga nos activamos con el taller “Fundamentos Esenciales del Sonido”, impartido por los panas del Centro Nacional del Disco ( Instagram: @cendis_ve).

Ven a formarte con el equipo de Pentacromo, Roba Cámara y Cine Platabanda. Desde la teoría hasta el montaje en vivo, ¡aquí se aprende haciendo!

Lugar: Barrio Unión, sector El Carmen. Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

Inicio: Jueves 30 de abril (6 sesiones).

Hora: 1:00 pm a 5:00 pm.

¡No te quedes por fuera! Escribe un DM al Instagram: @zonadedescargaoficial si estás interesada o interesado.