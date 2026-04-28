Taller “Fundamentos esenciales del sonido” en el Barrio Unión de Petare 🗓

 • 0 Comentarios

¡Se prendió la platabanda! Si te gusta el buen sonidero nacional, pero del bueno, llegó la oportunidad de sonar como los duros. En Zona de Descarga nos activamos con el taller “Fundamentos Esenciales del Sonido”, impartido por los panas del Centro Nacional del Disco ( Instagram: @cendis_ve).

Ven a formarte con el equipo de Pentacromo, Roba Cámara y Cine Platabanda. Desde la teoría hasta el montaje en vivo, ¡aquí se aprende haciendo!

  • Lugar: Barrio Unión, sector El Carmen. Petare, municipio Sucre del estado Miranda.
  • Inicio: Jueves 30 de abril (6 sesiones).
  • Hora: 1:00 pm a 5:00 pm.

¡No te quedes por fuera! Escribe un DM al Instagram: @zonadedescargaoficial si estás interesada o interesado.

 

El jueves 30 de abril de 2026
Agenda Cultural

Temas:

Publicado por Luigino Bracci

Foro “Salseando a lo Cendis” impulsa promoción del género musical

agosto 29, 2023

Descarga el disco "Francisco Cortesía: Chico Mono y sus Monitos" elaborado por el Cendis

junio 23, 2023

Entes de grabaciones musicales de Venezuela y Cuba intercambiarán experiencias en producción musical y audiovisual

junio 14, 2023

Nodo de producción audiovisual "Alí Primera" del Cendis arriba a su primer aniversario

octubre 27, 2022

Sesiones Cendis engalanada con las voces vencedoras del Festival Uneartista

mayo 16, 2022

Disfruta el concierto de Cipriano García, el músico que puede tocar joropo tuyero con un cuatro (+Video)

abril 20, 2022

Alba Ciudad deleitará a sus usuarios con los conciertos de Sesiones Cendis a partir de este domingo

enero 21, 2022

Cendis: 15 años forjando soberanía sonora

enero 14, 2022

Nuestras raíces indígenas y la venezolanidad presentes en Sesiones Cendis

noviembre 15, 2021
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios