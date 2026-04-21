Peregrinación contra las sanciones continuó en Los Médanos, La Vela y el Centro Histórico de Coro en Falcón

La ruta de la “Peregrinación Nacional por una Venezuela sin sanciones y en paz” continuó este martes en el estado Falcón, desde el peaje Los Médanos de Coro (municipio Miranda) con una fuerza motorizada unida, comprometida y consciente de su participación en la consolidación de la Patria.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Delcy Rodríguez desde Falcón realiza peregrinación contra las sanciones, 21 de abril de 2026

Con el sonido de sus cornetas y el parpadear de luces, los motorizados escoltaron la caravana encabezada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien estuvo acompañada del gobernador Víctor Clark y otras autoridades pertenecientes a su gabinete, como la ministra del Turismo, Daniella Cabello; la ministra de Transporte, Jacqueline Faria; la diputada falconiana Génesis Garvet, entre otros.

La alegría y el entusiasmo llegaron a su punto máximo en esta bienvenida a tierras caquetías, cuando el vehículo empezó a visualizar las impresionantes dunas del Parque Nacional, pues en los picos de arena estaba apostada la juventud, la generación que lucha y defiende un país que le brinda oportunidades para alcanzar sus sueños.

Desde este hermoso lugar, la presidenta encargada logró presenciar un mensaje claro enviado de parte de los falconianos a todo el mundo: “Venezuela en paz”, escribieron formando cada letra con sus cuerpos un amplio grupo de ciudadanos que quieren estabilidad para seguir creciendo.

El recorrido prosiguió hasta La Vela de Coro (municipio Colina), lugar donde hace 215 años el General Francisco de Miranda izó por primera vez la bandera de Venezuela.

Justo en el paseo que lleva el nombre de Miranda, Rodríguez fue recibida al son del tambor veleño y con un desborde cultural junto a la manifestación “Locos de La Vela”, las alegorías y disfraces se vistieron de gala para mostrar la identidad que como pueblo tienen y defienden. En esta parada, los cultores, exportadores y comerciantes tuvieron la oportunidad de expresar iniciativas en virtud del desarrollo de la localidad.

En representación de dichos sectores, la presidente de la Cámara de Comercio del municipio Colina, Yoselis López, recordó que el puerto de La Vela es el más antiguo del país y que es puerta de enlace para las islas neerlandesas y el mercado europeo.

En tal sentido, propuso la reactivación del puerto de Muaco y la rehabilitación del puerto artesanal de La Vela, así como la simplificación de trámites para la actividad exportadora en virtud de reconectar la tradición comercial con alianzas estratégicas para el crecimiento económico local.

Respaldo al sector empresarial

La peregrinación volvió a la ciudad de Coro (municipio Miranda), esta vez para sostener un encuentro con el sector empresarial de la entidad.

Representantes de cámaras, empresarios, comerciantes e inversionistas participaron en la reunión donde se tocaron puntos esenciales como la seguridad jurídica, la simplificación de trámites, el financiamiento y el apoyo gubernamental para que la actividad retome su curso, no sin antes alcanzar el cese total de las sanciones.

Delcy Rodríguez en Falcón, Encuentro con sectores políticos y sociales durante peregrinación

Tierra de historia y patrimonio

Finalmente, la presidenta encargada llegó al Centro Histórico de Coro, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, y en el que se encuentra la Cruz de San Clemente, la primera señal del cristianismo en la zona.

Una multitud de falconianos, se apostó a las afueras de la iglesia San Francisco para recibir con mucha calidez a las autoridades, elevando una oración, rosario en mano, por el país, el gobierno y un futuro próspero.

Delcy Rodríguez en el Casco Histórico de Coro, peregrinación contra las sanciones, 21 de abril 2026

Con un espectacular atardecer de fondo, dibujado como a la perfección artística, la presidenta (e) Rodríguez alzó un lienzo con la Virgen de Guadalupe, patrona de los falconianos, en señal de admiración y reverencia por sus cuidados hacia el pueblo falconiano y venezolano.

El encargado de dar las palabras de bienvenida fue el párroco de la iglesia San Gabriel, Jhonny Chirinos, quien recalcó que en este caminar no se está solo, sino que el Señor Jesús acompaña a todos los ciudadanos.

Luego de la plegaria, el gobernador Víctor Clark tomó la palabra para resaltar que la lideresa empezó este peregrinaje por toda Venezuela para convocar a todos los poderes creadores, la sociedad, trabajadores, jóvenes, gremios, a que eleven su voz y acompañen su transitar por el camino que exige el cese de las sanciones.

“Nosotros sembramos amor donde hay odio y hoy nos honra tener a la presidente, quien caminó por los Médanos de Coro, pisó la tierra donde se izó la primera bandera de Venezuela y cierra su visita en el centro histórico con una oración para pedir a Dios que libere al país de todo mal”, enfatizó.