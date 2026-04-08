Modesta Bor: La arquitecta de los sonidos que transformó la raíz popular en vanguardia

Modesta Bor es, sin duda, una de las figuras más trascendentales de la composición venezolana, y su legado parece cobrar una fuerza renovada ahora que nos acercamos a su centenario el próximo 15 de junio. Su partida física, un 7 de abril de 1998, dejó un vacío en la academia, pero abrió paso a una inmortalidad musical que fusiona con maestría la rigurosidad técnica con la esencia de la raíz popular.
Texto: Prensa MPPC
Nació el 15 de junio de 1926, en Juan Griego, estado Nueva Esparta, creció al compas del Mar Caribe. Llegó a Caracas y se formó en la Escuela Superior de Música “José Ángel Lamas”, bajo la tutela de grandes músicos como el maestro, Vicente Emilio Sojo. Allí abrazó las corrientes nacionalistas y vanguardistas de los años 50, convirtiéndose en una pionera de su época.
En 1951, una grave enfermedad la incapacitó, amenazando de esta manera su prodigiosa carrera como pianista. Lejos de rendirse, se dedicó a la composición, la docencia y el rescate de la música tradicional venezolana. “Genocidio” se denomina el poema sinfónico que marcó el umbral de la posmodernidad musical en Venezuela, gracias al talento de Bor.
En 1960, viajó a Moscú para estudiar en el prestigioso Conservatorio Chaikovski con el renombrado Aram Khachaturian. Ésta experiencia enriqueció su visión cultural y estilística, logrando destacarse como compositora.
Bor formó a varias generaciones en la Escuela de Música José Lorenzo Llamozas. Ella, como docente y músico rompió los paradigmas en una época dominada por hombres e incluso sin dejar de lado sus raíces margariteñas que las hizo resonar en las capitales culturales de Europa.
A casi cien años de su nacimiento, el legado de Modesta Bor sigue vivo en cada director de coro que levanta las manos para guiar una de sus melodías, y en cada joven compositor que busca un delicado equilibrio entre la tradición y la innovación.