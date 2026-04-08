Modesta Bor: La arquitecta de los sonidos que transformó la raíz popular en vanguardia

Modesta Bor es, sin duda, una de las figuras más trascendentales de la composición venezolana, y su legado parece cobrar una fuerza renovada ahora que nos acercamos a su centenario el próximo 15 de junio. ‎Su partida física, un 7 de abril de 1998, dejó un vacío en la academia, pero abrió paso a una inmortalidad musical que fusiona con maestría la rigurosidad técnica con la esencia de la raíz popular.

Texto: Prensa MPPC

‎Nació el 15 de junio de 1926, en Juan Griego, estado Nueva Esparta, creció al compas del Mar Caribe. Llegó a Caracas y se formó en la Escuela Superior de Música “José Ángel Lamas”, bajo la tutela de grandes músicos como el maestro, Vicente Emilio Sojo. Allí abrazó las corrientes nacionalistas y vanguardistas de los años 50, convirtiéndose en una pionera de su época.

‎En 1951, una grave enfermedad la incapacitó, amenazando de esta manera su prodigiosa carrera como pianista. Lejos de rendirse, se dedicó a la composición, la docencia y el rescate de la música tradicional venezolana. “Genocidio” se denomina el poema sinfónico que marcó el umbral de la posmodernidad musical en Venezuela, gracias al talento de Bor.

‎En 1960, viajó a Moscú para estudiar en el prestigioso Conservatorio Chaikovski con el renombrado Aram Khachaturian. Ésta experiencia enriqueció su visión cultural y estilística, logrando destacarse como compositora.

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‎Bor formó a varias generaciones en la Escuela de Música José Lorenzo Llamozas. Ella, como docente y músico rompió los paradigmas en una época dominada por hombres e incluso sin dejar de lado sus raíces margariteñas que las hizo resonar en las capitales culturales de Europa.

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‎A casi cien años de su nacimiento, el legado de Modesta Bor sigue vivo en cada director de coro que levanta las manos para guiar una de sus melodías, y en cada joven compositor que busca un delicado equilibrio entre la tradición y la innovación.