Realizaron Marcha de los Claveles en Falcón, en homenaje a Alí Primera

Este domingo 22 de febrero, cultores, cultoras y creadores de diversas regiones del país, se dieron cita en la Marcha de los Claveles Rojos, que recorrió las calles y avenidas del municipio Los Taques del estado Falcón, para conmemorar los 41 años de la siembra del Cantor del Pueblo, Alí Primera.‎

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Jean Carlos Moscardini / Erick Hernández

‎Como es tradición, la movilización partió de la Casa Museo “Alí Primera”, la antigua residencia materna del cantante, hasta el cementerio de Santa Elena, donde reposan los restos del cantautor

‎Durante el recorrido, que abarcó aproximadamente ocho kilómetros, los seguidores de Alí levantaron los claveles rojos como símbolo de lucha y entonaron las populares letras de protestas de protestas como “Techos de cartón”, “Tin Marín”, “La Patria es el hombre”, “Abran la puerta” y “Los que mueren por la vida”, entre muchas otras.

‎Asimismo, llevaron pancartas con frases revolucionarias, nacionalistas y antiimperialistas. También alzaron las guitarras como símbolo de lealtad al pensamiento crítico, la justicia social y la acción humanista de Primera.

El Cantor del Pueblo, falleció el 16 de febrero de 1985 en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Valle-Coche, Caracas. Su legado invaluable, sigue vigente como una herramienta de transformación social.