Realizaron Marcha de los Claveles en Falcón, en homenaje a Alí Primera

 • 0 Comentarios

Este domingo 22 de febrero, cultores, cultoras y creadores de diversas regiones del país, se dieron cita en la Marcha de los Claveles Rojos, que recorrió las calles y avenidas del municipio Los Taques del  estado Falcón, para conmemorar los 41 años de la siembra del Cantor del Pueblo, Alí Primera.‎

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Jean Carlos Moscardini / Erick Hernández

‎Como es tradición, la movilización partió de la Casa Museo “Alí Primera”, la antigua residencia materna del cantante, hasta el cementerio de Santa Elena, donde reposan los restos del cantautor

‎Durante el recorrido, que abarcó aproximadamente ocho kilómetros, los seguidores de Alí levantaron los claveles rojos como símbolo de lucha y entonaron las populares letras de protestas de protestas como “Techos de cartón”, “Tin Marín”, “La Patria es el hombre”, “Abran la puerta” y “Los que mueren por la vida”, entre muchas otras.

‎Asimismo, llevaron pancartas con frases revolucionarias, nacionalistas y antiimperialistas. También alzaron las guitarras como símbolo de lealtad al pensamiento crítico, la justicia social y la acción humanista de Primera.

El Cantor del Pueblo, falleció el 16 de febrero de 1985 en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Valle-Coche, Caracas. Su legado invaluable, sigue vigente como una herramienta de transformación social.

Delcy Rodríguez visitó el Parque Nacional Morrocoy: Anunció aplicación para organizar actividades turísticas del lugar en Semana Santa

febrero 24, 2026

Realizaron Marcha de los Claveles en Caracas honrando a Alí Primera (+Fotos)

febrero 16, 2026

Marcha de los Claveles se realizará el lunes hasta la Plaza Bolívar

febrero 14, 2026

Película “Alí Primera” gana el premio “Mariposa de Diamante” en Moscú 

noviembre 27, 2025

Filven arriba a Falcón, Mérida, Nueva Esparta y Amazonas

noviembre 26, 2025

“Kueka” y “Alí Primera” premiadas en el Festival de Cine Venezolano "Memoria y Patrimonio"

noviembre 9, 2025

Programación en homenaje a Alí Primera en todos los estados del país

octubre 31, 2025

Inauguran exposición en homenaje a Alí Primera en Falcón

octubre 24, 2025

“Alí Primera” representará a Venezuela en los Premios Óscar 2026

septiembre 30, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios