Realizaron Marcha de los Claveles en Falcón, en homenaje a Alí Primera

Este domingo 22 de febrero, cultores, cultoras y creadores de diversas regiones del país, se dieron cita en la Marcha de los Claveles Rojos, que recorrió las calles y avenidas del municipio Los Taques del estado Falcón, para conmemorar los 41 años de la siembra del Cantor del Pueblo, Alí Primera.
Texto: Prensa MPPC / Fotos: Jean Carlos Moscardini / Erick Hernández
Como es tradición, la movilización partió de la Casa Museo “Alí Primera”, la antigua residencia materna del cantante, hasta el cementerio de Santa Elena, donde reposan los restos del cantautor
Durante el recorrido, que abarcó aproximadamente ocho kilómetros, los seguidores de Alí levantaron los claveles rojos como símbolo de lucha y entonaron las populares letras de protestas de protestas como “Techos de cartón”, “Tin Marín”, “La Patria es el hombre”, “Abran la puerta” y “Los que mueren por la vida”, entre muchas otras.
Asimismo, llevaron pancartas con frases revolucionarias, nacionalistas y antiimperialistas. También alzaron las guitarras como símbolo de lealtad al pensamiento crítico, la justicia social y la acción humanista de Primera.
El Cantor del Pueblo, falleció el 16 de febrero de 1985 en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Valle-Coche, Caracas. Su legado invaluable, sigue vigente como una herramienta de transformación social.