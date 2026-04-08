Venezolana edita poemario en el que 105 escritores reclaman un ambiente sano en nuestro planeta

Una sola Tierra: voces del mundo por un ambiente sano, de Ediciones Scriba NYC, es un poemario que denuncia el deterioro constante y creciente que sufre el ambiente en que vivimos. Patricia Schaefer Röder es la editora de este proyecto que reúne a 105 escritores de 20 países en América y Europa. El libro, a la venta en todo el mundo a través de Amazon desde febrero de 2026, contiene 228 poemas que cubren el mundo de Canadá a Argentina y de España a Eslovenia.

Texto: Nota de prensa

Este poemario constituye un documento de denuncia pacífica a una situación de importancia crítica: la creciente contaminación del planeta y el derecho que todos tenemos a vivir en un ambiente sano. Aquí se le canta al planeta Tierra, nuestra madre generosa que nos permite vivir, que nos alimenta y nos protege, y a la vez, le pedimos perdón por maltratarla día a día.

En este libro se dicen las cosas como son. El proyecto de artivismo lírico Una sola Tierra: voces del mundo por un ambiente sano propicia la discusión seria y honesta del grave problema de la contaminación y el deterioro ambiental en todos los países del mundo.

La antología internacional Una sola Tierra: voces del mundo por un ambiente sano ha tenido una excelente acogida entre los lectores y el público de distintos países. El tema de la degradación y contaminación ambiental se aborda desde múltiples ángulos y se representan los escenarios de las consecuencias sobre el clima y los fenómenos y desastres naturales que afectan directamente los biomas, enferma los ecosistemas y también al ser humano.

Este libro constituye un foro literario sobre la agresión aguda e ininterrumpida que recibe nuestro planeta debido a las malas prácticas de desarrollo no sostenible llevadas a cabo por el ser humano en nombre del malentendido progreso industrial, razón por la cual es preciso propiciar el diálogo entre los poetas y las comunidades. Los poetas levantan la voz de denuncia pacífica buscando crear conciencia para defender nuestro planeta Tierra, el único hogar que tenemos. La salud del planeta es indispensable para mantener la vida de todos los seres que lo habitan, incluyendo la nuestra.