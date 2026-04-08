Ministerio de Transporte reactiva la planta Yutong en Yaracuy para impulsar la movilidad nacional

La ministra Jacqueline Faría designó nueva directiva y anunció un plan de acción para el ensamblaje de autobuses y la recuperación de la flota de transporte público en todo el país.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales

Con el objetivo de fortalecer el sistema de transporte público y optimizar la movilidad en el territorio nacional, la ministra del Poder Popular para el Transporte, Jacqueline Faría, lideró este martes una inspección en la planta ensambladora de autobuses Yutong Venezuela, ubicada en el estado Yaracuy, para formalizar su reactivación inmediata.

Durante el recorrido, la ministra Faría estuvo acompañada por el gobernador de la entidad, Leonardo Intoci, y anunció la designación del ingeniero Luis Rodríguez como nuevo presidente de la empresa. Según información oficial, Rodríguez asumirá el reto de “dinamizar la planta automotriz más importante de la región” y canalizar la producción de nuevas unidades, así como la reparación y mantenimiento de los autobuses actualmente operativos.

Un plan de tres ejes

La reactivación de la planta Yutong responde a los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enfocados en potenciar la alianza estratégica entre China y Venezuela. Las autoridades detallaron que el plan de trabajo se estructura en tres ejes fundamentales:

1. Ensamblaje de nuevos vehículos: Se pondrá en marcha la línea de producción para sacar a las calles unidades cero kilómetros.

2. Optimización de la flota activa: Se realizarán mantenimientos preventivos a los autobuses que actualmente prestan servicio.

3. Recuperación de unidades paralizadas: Se implementará un plan de rescate técnico para los vehículos que se encuentran fuera de operación.

“Eficiencia y compromiso para que el pueblo tenga el transporte que se merece. ¡Vamos con todo!”, expresó la ministra a través de sus redes sociales, destacando que la gestión busca mejorar los tiempos de espera y la capacidad de transferencia de los usuarios en las rutas urbanas y extraurbanas del país.

Mano de obra calificada

La planta Yutong en Yaracuy, considerada la más moderna de su estilo en América Latina cuando fue inaugurada en 2015, cuenta con la infraestructura y el capital humano necesarios para asumir este nuevo desafío. El gobernador Leonardo Intoci y el nuevo presidente Luis Rodríguez coincidieron en que la empresa dispone del personal técnico calificado para cumplir con los objetivos de eficiencia y producción, garantizando la conectividad de la ciudadanía.

Esta reactivación forma parte de las políticas de mantenimiento y expansión de la flota vehicular del sector público, en un contexto donde el Ejecutivo busca sustituir importaciones y fortalecer la industria nacional mediante encadenamientos productivos con el sector autopartista venezolano.